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50 минут назад
У девушки украли 1 млн рублей во время экскурсии в Эрмитаже
Деньги списали с похищенных в ходе экскурсии банковских карт
В Государственном Эрмитаже неизвестный украл из наплечной сумки экскурсантки портмоне с банковскими картами.
4 декабря в полицию обратилась 27-летняя гражданка Сальвадора с заявлением о том, что в районе полудня, находясь в Эрмитаже, обнаружила отсутствие в наплечной сумке портмоне. В нём находились банковские карты, с которых впоследствии списали более 1 млн рублей.
Чуть позже в полицию также обратилась 67-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что из ее портмоне умыкнули 29 тысяч рублей. Кошелек женщина также хранила в наплечной сумке, сообщает 78ru.
В результате по обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Кража».
4 декабря в полицию обратилась 27-летняя гражданка Сальвадора с заявлением о том, что в районе полудня, находясь в Эрмитаже, обнаружила отсутствие в наплечной сумке портмоне. В нём находились банковские карты, с которых впоследствии списали более 1 млн рублей.
Чуть позже в полицию также обратилась 67-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что из ее портмоне умыкнули 29 тысяч рублей. Кошелек женщина также хранила в наплечной сумке, сообщает 78ru.
В результате по обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Кража».