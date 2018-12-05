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50 минут назад

У девушки украли 1 млн рублей во время экскурсии в Эрмитаже

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У девушки украли 1 млн рублей во время экскурсии в Эрмитаже

Деньги списали с похищенных в ходе экскурсии банковских карт

В Государственном Эрмитаже неизвестный украл из наплечной сумки экскурсантки портмоне с банковскими картами.

4 декабря в полицию обратилась 27-летняя гражданка Сальвадора с заявлением о том, что в районе полудня, находясь в Эрмитаже, обнаружила отсутствие в наплечной сумке портмоне. В нём находились банковские карты, с которых впоследствии списали более 1 млн рублей.

Чуть позже в полицию также обратилась 67-летняя женщина. Пенсионерка рассказала, что из ее портмоне умыкнули 29 тысяч рублей. Кошелек женщина также хранила в наплечной сумке, сообщает 78ru.

В результате по обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Кража».
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