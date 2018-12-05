В Грязях запустили обновленные участки вагоноремонтного предприятия

Инвестиции в ВРП «Грязи» составляют около 200 млн рублей.

4 декабря состоялось торжественное открытие колесно-роликового и тележечного участков вагоноремонтного предприятия (ВРП) «Грязи». Эта сервисная организация по обслуживанию грузовых железнодорожных перевозок ведет свою историю с 30-х годов прошлого века. Значительные позитивные перемены на предприятии связаны со сменой собственника: в 2014 году ВРП «Грязи» стал принадлежать «Первой грузовой компании». В августе 2017 года на территории ВРП заработало прессовое отделение по капитальному ремонту колесных пар вагонов. Всего за 11 месяцев этого года удалось обновить колесно-роликовый и тележечный цеха. «Первая грузовая компания» уже инвестировала в грязинское предприятие свыше 216 млн рублей и собирается дальше модернизировать ВРП, увеличивать производственный потенциал.



- Когда мы начинали здесь работу, была зима: температура в рабочих цехах не превышала +10. Первым делом нам пришлось решать вопрос с отоплением производственных площадей и бытовых помещений, - вспоминает генеральный директор АО «Первая грузовая компания» Александр Сапронов. – Сегодня ВРП «Грязи» - современнейшее предприятие, в которое инвестировано сотни миллионов рублей. Только на обновление запускаемых участков мы вложили около 200 млн рублей.



Можно с уверенностью сказать, что инвестиции принесли пользу: стоит только сравнить условия труда и оборот предприятия в прошлом и сегодняшний день ВРП «Грязи». Директор АО «Вагоноремонтное предприятие «Грязи», обладатель знака «Почетный железнодорожник», Александр Осинцев прекрасно помнит, в каком состоянии ему досталась площадка: грязные, не всегда абсолютно безопасные, холодные цеха, практически вековые здания. От части из ветхих строений сразу же избавились. Например, сейчас на месте столетнего помещения - корпус для персонала. Там расположены просторная светлая раздевалка и современные душевые для 140 человек из отдела механики и колёсно-роликового цеха. Конечно же, инвестиции пошли и на улучшение производственных показателей. Модернизация площадки позволила повысить оборот ВРП «Грязи». Если раньше предприятие обслуживало около двух сотен вагонов в месяц, то теперь модернизированное производство способно ремонтировать по 500 за тот же срок или до 6200 в год.



- До модернизации ручной труд – перемещение деталей и механизмом - составлял 80% работы специалистов, сейчас – всего 10%. Весь процесс стал автоматизированным и современным, безопасным для здоровья сотрудников, «чистым». В таких благоприятных условиях работники больше следят за качеством выполняемого процесса, а не за тем, как бы поскользнуться на смазке, - приводит пример Александр Осинцев. – Наш труд можно сравнить с работой пограничников. Именно от качества ремонта и диагностики вагонов, их текущего состояния, зависит безопасность на железных дорогах. Если не доглядим – беды не миновать. Потому и относимся к своей работе с максимальной ответственностью и внимательностью.



Чем же занимается «Вагоноремонтное предприятие «Грязи»? Оно специализируется на текущем, деповском, капитальном ремонте грузовых вагонов различных типов и модернизации универсальных платформ. Сегодня производственные мощности предприятия позволяют проводить капитальный и деповской ремонт 6 200 вагонов в год. Как только вагон поступает в ВРП «Грязи» его отправляют на разборку. Сам «кузов», где едет груз, отделяют от «рамы» - тележки. Именно с тележкой больше всего хлопот. В ходе эксплуатации изнашиваются ее основные узлы; также могут деформироваться колеса. И колеса, и тележки проходят тщательный осмотр и диагностику. Этим занимаются узкие специалисты – дефектоскописты. В их арсенале не только огромный опыт – надо сразу понимать, каким деталям уделять максимальное внимание, - но и специальные измерительные приборы. Здесь погрешностям не место – дело решают микроны. Как только все узлы и детали проверили дефектоскописты, агрегаты поступают на ремонт. После ремонта – еще проверки по семи параметрам. И только потом вагон или платформу собирают воедино и отправляют обратно – на железную дорогу.



- Мы видим качество подвижного состава ПГК. Компания грамотно инвестирует средства в свои вагоноремонтные мощности и выполняет работы по мировым стандартам. Такие действия – залог стабильной работы оператора в будущем, – подчеркнул начальник Юго-Восточной железной дороги Сергей Задорин.



Уже сегодня ВРП «Грязи» - единственное в России предприятие, осуществляющее ремонт платформ с продлением срока их службы. Достигнутое – не предел. Модернизация будет продолжаться. Соответственно, ВРП «Грязи» вновь потребуется специалисты. Сегодня на ВРП «Грязи» трудятся около 450 человек, что на 41% больше, чем до модернизации производства. Все работники ВРП «Грязи» обеспечены дополнительным медицинским страхованием. Средняя зарплата на предприятии составляет почти 33 000 рублей. Это более чем приличный заработок для Грязей. ВРП может с полным основанием называться градообразующим предприятием - и по числу рабочих мест, и по уровню заработной платы. По этим и другим показателям ВРП «Грязи» намерено расти. После завершения модернизации планируется увеличение пропускной способности площадки до 7 500 вагонов в год, а, соответственно, это – трудоустройство для десятков жителей Липецкой области и значительный рост заработной платы. Инвестиции в ремонтное предприятие благоприятно скажутся как на населении региона, так и на экономике области. На этом акцентировал внимание временно исполняющий обязанности главы региональной администрации Игорь Артамонов.



- Очень приятно, когда реконструируется предприятие. Для нас, как для администрации субъекта, это вдвойне интересно, потому что создаются новые высоко оплачиваемые рабочие места. Безусловно, мы благодарны за такой вклад в экономику Липецкой области, в частности – Грязинского района, рос налоговых отчислений. Кроме этого, развитие предприятия указало на сложившийся в России дефицит с колесами для вагонов железнодорожных составов. Очень хотелось бы, чтобы на ОЭЗ «Липецк» был построен колесный завод, который бы закрыл дефицит, работал во славу НЛМК и «Первой грузовой компании» и решал все производственные задачи, - обратился с пожеланием к гостям церемонии, в числе которых был и директор ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев, врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов.



Вагоноремонтное предприятие «Грязи» - часть «Первой грузовой компании» - стратегический партнер ПАО НЛМК. За сутки на площадки металлургического комбината заходят 1 700 вагонов и столько же их покидают с грузами. В год этот оборот превышает 600 000 вагонов. От исправности подвижного состава зависит ритм работы всего предприятия.

- Ввод модернизированных участков в работу снимает многие проблемы для НЛМК, - констатирует Сергей Филатов, управляющий директор ПАО НЛМК. - Характерная черта металлургии – огромный объем перевозок. С учетом роста эффективности производства НЛМК нужно предусматривать увеличение и объема перевозок. Решить этот вопрос можно подобными инвестиционными проектами. Они позволяют стабилизировать все процессы по поставке материалов и отгрузке продукции и работать без перебоев.



