Электромонтера задержали за кражу сотового с прилавка магазина

3 декабря в Липецке с прилавка магазина в Липецке украли мобильный телефон 33-летнего мужчины. По факту кражи полицейские возбуждили уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области оперуполномоченными уголовного розыска задержан предполагаемый участник преступления. Им оказался 48-летний электромонтер.



Расследование проводит Отдел полиции № 3 УМВД России по г. Липецку.

В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкция статьи действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.