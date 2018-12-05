Происшествия

43 минуты назад

Электромонтера задержали за кражу сотового с прилавка магазина

366
#кража
Электромонтера задержали за кражу сотового с прилавка магазина

3 декабря в Липецке с прилавка магазина в Липецке украли мобильный телефон 33-летнего мужчины. По факту кражи полицейские возбуждили уголовное дело.


Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области оперуполномоченными уголовного розыска задержан предполагаемый участник преступления. Им оказался 48-летний электромонтер.

Расследование проводит Отдел полиции № 3 УМВД России по г. Липецку.

В случае если вина подозреваемого будет доказана, санкция статьи действующего Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы.     

366
#кража

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