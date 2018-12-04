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Липецкая вечЁрка: вызов Артамонову, школьный карантин и убийство младенца

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: вызов Артамонову, школьный карантин и убийство младенца

Представляем вам обзор самых популярных у пользователей липецких новостей во вторник, 4 декабря.

«Игорю Артамонову бросили перчатку». Именно это сообщение сегодня приковало к себе внимание липчан. Политическим «дуэлянтом» называют куратора Липецкой области в ЛДПР Александра Шерина. Соратник Жириновского так прокомментировал ситуацию: «Пока у меня нет такого плана - избираться в губернаторы Липецкой области. Но я же офицер. Десантник. В «договорняки» с действующей властью не играю. Если мне поставят такую задачу - идти на выборы - выполню ее достойно. Сейчас в Госдуме по возможности представляю интересы липчан»

Пользователи во вторник интересовались карантином в школах. На вынужденные каникулы уже ушли шесть образовательных учреждений. Полностью отменены занятия в одной школе Становлянского района, трех малокомплектных школах Измалковского, Лебедянского. Становлянского районов. Кроме того, приостановлены занятия в 2-х классах двух школ Грязинского района.

Свыше 70 комментариев оставлено под сообщением насчет жены недавно скончавшегося директора двух липецких управляющих компаний - «Престиж» и «Европейская» Виктории Колыхаловой. Поведение женщины, которая трудится в аппарате мирового судьи, стало причиной для служебной проверки.

Кроме того, скоро начнется суд над многодетной матерью. Женщину из Добринского района обвиняют в убийстве новорожденного. Подсудимая тщательно скрывала свою беременность от семьи и родила младенца над туалетом. Ребенок утонул. Женщина признала свою вину. Причиной своего поступка она назвала финансовые затруднения.
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#обзор #события #вечЁрка

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