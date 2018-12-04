Траты россиян на искусственные елки выросли на 17%

Средние расходы россиян на покупку искусственных елок к Новому году выросли в ноябре на 17% — до 2,8 тыс. рублей.

Это следует из статистики оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия».

По сравнению с показателем прошлого года вырос и объем покупок — в ноябре рост составил 6%. Чаще всего новогодние деревья покупали в Краснодарском крае, Московской и Нижегородской областях.

Помимо этого, на 4% вырос средний чек на елочные украшения из пластика, сейчас россияне тратят на них около 455 рублей. Вместе с тем количество покупок по сравнению с ноябрем 2017 года увеличилось на 93%. Наибольшей популярностью у россиян пользуются светодиодные гирлянды длиной до 5,5 м.