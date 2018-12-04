16-летний подросток пробрался на базу отдыха и стащил рюкзак с пистолетом

Полицейских к школьнику привела служебная собака.

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 16-летнего подростка, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в жилище и хищении огнестрельного оружия.



По данным следствия, рано утром 16 августа 2018 года воспитанник образовательного учреждения, находясь в оздоровительном лагере в Грязинском районе, проник на территорию соседней базы отдыха. Войдя через незапертую дверь двухэтажного домика, где крепко спал 46-летний липчанин, подросток украл его рюкзак с вещами, в котором находились травматический пистолет и деньги. Липчанину был причинен материальный ущерб в размере более 6 тысяч рублей. С украденным подросток еще до подъема вернулся в детский лагерь.



О пропаже вещей потерпевший сообщил в правоохранительные органы. После осмотра места происшествия на след злоумышленника вышла служебная собака. Спустя несколько часов подросток уже общался со следователем, давая признательные показания.



В ходе расследования уголовного дела обвиняемый раскаялся в содеянном и активно способствовал следствию. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты судебных экспертиз, протоколы следственных действий, что позволило в установленный законом двухмесячный срок направить уголовное дело для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

