Происшествия

сегодня, 15:41

16-летний подросток пробрался на базу отдыха и стащил рюкзак с пистолетом

3 1300
#кража
16-летний подросток пробрался на базу отдыха и стащил рюкзак с пистолетом

Полицейских к школьнику привела служебная собака. 

Следственным отделом по городу Грязи СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела 16-летнего подростка, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в жилище и хищении огнестрельного оружия.

По данным следствия, рано утром 16 августа 2018 года воспитанник образовательного учреждения, находясь в оздоровительном лагере в Грязинском районе, проник на территорию соседней базы отдыха. Войдя через незапертую дверь двухэтажного домика, где крепко спал 46-летний липчанин, подросток украл его рюкзак с вещами, в котором находились травматический пистолет и деньги. Липчанину был причинен материальный ущерб в размере более 6 тысяч рублей. С украденным подросток еще до подъема вернулся в детский лагерь.

О пропаже вещей потерпевший сообщил в правоохранительные органы. После осмотра места происшествия на след злоумышленника вышла служебная собака. Спустя несколько часов подросток уже общался со следователем, давая признательные показания.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый раскаялся в содеянном и активно способствовал следствию. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты судебных экспертиз, протоколы следственных действий, что позволило в установленный законом двухмесячный срок направить уголовное дело для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
3 1300
#кража

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Бунша

3 минуты назад
Собака с милицией обещала придти
ответить

Горе

34 минуты назад
Песдюк к успеху шел! Сабака обломала! Вот псина, и погулять и пострелять не дала, да и посодють, небось...
ответить

Мотя

47 минут назад
Подросток искал съестные припасы, а вот зачем в оздоровит. лагерь брать травмат- вопрос. Наказать обоих!
ответить

Еще в рубрике

Водитель сбил насмерть пенсионера и скрылся с места аварии
#авария #ДТП
Водитель сбил насмерть пенсионера и скрылся с места аварии

18 минут назад

Происшествия
В Липецкой области судят многодетную мать по обвинению в убийстве новорожденной дочери
#убийство новорожденного
34
В Липецкой области судят многодетную мать по обвинению в убийстве новорожденной дочери

сегодня, 14:05

Происшествия
Водителя такси обвиняют в гибели дорожного рабочего
#Авария #ДТП
2
Водителя такси обвиняют в гибели дорожного рабочего

сегодня, 13:04

Происшествия
Подозреваемый в убийстве брата липчанин арестован
#убийство
3
Подозреваемый в убийстве брата липчанин арестован

сегодня, 12:30

Происшествия
Жителя Калмыкии задержали в Липецкой области у врезки в нефтепровод
#кража
14
Жителя Калмыкии задержали в Липецкой области у врезки в нефтепровод

сегодня, 11:04

Происшествия
В столкновении двух «ВАЗов» пострадали пять человек
#Авария #ДТП
3
В столкновении двух «ВАЗов» пострадали пять человек

сегодня, 10:48

Происшествия