Происшествия

47 минут назад

Водителя такси обвиняют в гибели дорожного рабочего

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#Авария #ДТП
Водителя такси обвиняют в гибели дорожного рабочего

Сотрудники полиции расследовали уголовное дело, возбужденное по факту  гибели 5 июля 2018 года на Лебедянском шоссе в Липецке дорожного рабочего.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, следствие установило, что 53-летний водитель такси, управляя автомобилем «Ауди А6», грубо нарушив правила дорожного движения, сбил дорожного рабочего, который получил смертельную травму.

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ч.3 ст.264 УК РФ, т.е. нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Дело утверждено прокурором и направлено в суд. 

Санкция ч. 3 ст. 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет. 
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#Авария #ДТП

Комментарии (2)

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Мещер

17 минут назад
Таксор, а ты сам где стоишь?
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Таксор

39 минут назад
Вот докатились на Ауди А6 в бомжтакси стали работать, у этой машины стоимость 1 км пробега стоит 30 руб, а тут возят в Максиме , где 8 руб. Км., Видимо задолбало работать в минус , вот на знак и наехал. Кстати кто знает, этот мещер не с Сокола,? Напротив Радуги не мещерил????
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