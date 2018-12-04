Водителя такси обвиняют в гибели дорожного рабочего

Сотрудники полиции расследовали уголовное дело, возбужденное по факту гибели 5 июля 2018 года на Лебедянском шоссе в Липецке дорожного рабочего.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, следствие установило, что 53-летний водитель такси, управляя автомобилем «Ауди А6», грубо нарушив правила дорожного движения, сбил дорожного рабочего, который получил смертельную травму.



Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного по ч.3 ст.264 УК РФ, т.е. нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Дело утверждено прокурором и направлено в суд.



Санкция ч. 3 ст. 264 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

