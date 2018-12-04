В России назвали хамством решение отправить корабли НАТО в Черное море

Баррассо заявил, что США должны объединиться с другими странами НАТО и направить свои военные корабли в Черное море. Более того, американский сенатор добавил, что Украине необходимо выделить дополнительные средства противовоздушной обороны и противокорабельные вооружения.





На своей странице в социальной сети Twitter Пушков указал на то, что сенатор плохо понимает обстановку и соотношение сил в Черном море и посоветовал ему успокоиться и заняться управлением родного Вайоминга. Также он назвал отправление военного флота к российским берегам совершенно бессмысленным шагом.



По его словам, США не смогут заставить Россию не защищать территориальные воды. Кроме того, они не смогут напугать Москву таким шагом, да и флот придется возвращать обратно.



Член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает призывы американского сенатора Джона Баррассо отправить в Черное море корабли НАТО «политиканством» и хамством. Об этом он заявил в разговоре с РБК.



«Он не знает ни международного права, ни ситуации на Черноморском побережье и на Украине. Баррассо хочет попиариться, вольно оперируя серьезным оружием. Слава богу, в США есть умные военные, которые в состоянии подкорректировать этих не до конца адекватных людей, они хотя бы понимают, что такое война. Все это может закончиться крайне плачевно для всего мира», — сказал он.



Сенатор добавил, что все вопросы нужно решать за столом переговоров. «Россия в договорном процессе уникальна, с нами можно договориться обо всем», — добавил Клинцевич.



Накануне американский сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо в эфире телеканала NBC заявил о необходимости отправить в Черное море американские и натовские военные корабли в ответ на инцидент, который произошел 25 ноября около Керченского пролива. «Путин — человек, признающий силу и территорию, слова для него немного значат, а действия — много. Поэтому, мне кажется, нам нужно делать больше», — подчеркнул он.



3 декабря стало известно, что сенатор-республиканец Джон Баррассо призвал руководство страны и Североатлантический альянс принять решительные меры в ответ на «агрессию России» против Украины в Черном море.



29 ноября президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter об отмене запланированных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Свое решение он увязал с недавним инцидентом в Керченском проливе, во время которого украинские корабли вторглись в территориальные воды России и были задержаны пограничниками. В ходе саммита президенты коротко пообщались и Путин изложил Трампу свое видение инцидента в Черном море. Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что призыв сенатора США Джона Баррассо направить американский флот, а также корабли НАТО в Черное море приведет к обострению конфликта в регионе, - пишут "Известия" На своей странице в социальной сети Twitter Пушков указал на то, что сенатор плохо понимает обстановку и соотношение сил в Черном море и посоветовал ему успокоиться и заняться управлением родного Вайоминга. Также он назвал отправление военного флота к российским берегам совершенно бессмысленным шагом.По его словам, США не смогут заставить Россию не защищать территориальные воды. Кроме того, они не смогут напугать Москву таким шагом, да и флот придется возвращать обратно.Член Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает призывы американского сенатора Джона Баррассо отправить в Черное море корабли НАТО «политиканством» и хамством. Об этом он заявил в разговоре с РБК.«Он не знает ни международного права, ни ситуации на Черноморском побережье и на Украине. Баррассо хочет попиариться, вольно оперируя серьезным оружием. Слава богу, в США есть умные военные, которые в состоянии подкорректировать этих не до конца адекватных людей, они хотя бы понимают, что такое война. Все это может закончиться крайне плачевно для всего мира», — сказал он.Сенатор добавил, что все вопросы нужно решать за столом переговоров. «Россия в договорном процессе уникальна, с нами можно договориться обо всем», — добавил Клинцевич.Накануне американский сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо в эфире телеканала NBC заявил о необходимости отправить в Черное море американские и натовские военные корабли в ответ на инцидент, который произошел 25 ноября около Керченского пролива. «Путин — человек, признающий силу и территорию, слова для него немного значат, а действия — много. Поэтому, мне кажется, нам нужно делать больше», — подчеркнул он.3 декабря стало известно, что сенатор-республиканец Джон Баррассо призвал руководство страны и Североатлантический альянс принять решительные меры в ответ на «агрессию России» против Украины в Черном море.29 ноября президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter об отмене запланированных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Свое решение он увязал с недавним инцидентом в Керченском проливе, во время которого украинские корабли вторглись в территориальные воды России и были задержаны пограничниками. В ходе саммита президенты коротко пообщались и Путин изложил Трампу свое видение инцидента в Черном море.