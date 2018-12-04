Инфляция, цены в магазинах и ключевая ставка Центробанка – какая связь?

Услышав по радио радостную весть о том, что инфляция снизилась, мы отправляемся в магазин… и обнаруживаем, что цены снова подросли. Почему так получается, каким образом Центробанк влияет на экономику страны и как связаны ключевая ставка Банка России, проценты по кредитам и магазинные ценники? Рассмотрим восемь важных вопросов, ответы на которые не так просты, как кажется на первый взгляд.





1. Как Центробанк управляет инфляцией?

Банк России – это финансовый регулятор, ответственный за эффективность экономики страны, в том числе и за колебания потребительских цен. Главный инструмент его денежно-кредитной политики – процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам или принимает их средства на депозиты, иными словами – ключевая ставка.

Высчитать, какая именно ключевая ставка необходима в данный момент для финансового развития страны, непросто. Для этого экономисты ЦБ анализируют самые разные параметры – внешнеэкономические условия, курс рубля, рост цен, активность предприятий, состояние банков и пр. В итоге с помощью ключевой ставки им удается поддерживать стабильно невысокую инфляцию, при которой сохраняется покупательная способность денег. Это позволяет как простым гражданам, так и предпринимателям планировать бюджеты на долгий срок, копить, инвестировать, реализовывать бизнес-проекты.

– Цель Банка России – обеспечение ценовой стабильности, удержание инфляции вблизи 4%. Низкая, предсказуемая инфляция является необходимым условием для сохранности доходов и сбережений. Все решения по ключевой ставке, которые принимает Совет директоров Банка России, направлены на достижение нашей цели по инфляции, – рассказал изданию «Медиакорсеть» Алексей Заботкин, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России.

2. Снижение инфляции в России до 4% – это реально?

Да, и мало того, в 2017 году инфляция упала до 2,5%, так что ЦБ был вынужден вернуть ее в целевые рамки 3,8–4,2%. Это не означает, что все товары и услуги по итогам года резко подскочат в цене на 4% – речь идет об усредненном подорожании потребительской корзины «типового» домохозяйства. Что-то дорожает больше, что-то меньше, на что-то цены сохраняют стабильность, а что-то даже дешевеет.

Для расчета стоимости корзины берутся средние цены по рынку более чем на 500 товаров и услуг. Если предпочтения покупателей меняются или на рынке появляются новые популярные товары, содержимое корзины корректируется. Кроме того, не все товары покупаются одинаково часто: например, бытовая техника и верхняя одежда приобретаются на длительный срок, а вот продукты питания, та же зубная паста и туалетная бумага, необходимы ежедневно. Эти нюансы также учитываются при расчетах.

3. Как уровень инфляции зависит от ключевой ставки?

Зависимость прямая: стоимость денег регулируется именно ключевой ставкой. Когда ЦБ поднимает процент за пользование кредитами для коммерческих банков, те, чтобы не упустить выгоду, устанавливают более высокие ставки для предприятий и частных лиц. Дорожают кредиты – дорожают деньги: заводы в предчувствии подорожания сырья поднимают цены на свою продукцию и притормаживают с обновлением оборудования или расширением площадей. Потребители, в свою очередь, отказываются от покупки в кредит новой стиральной машины, смартфона или компьютера. Снижается спрос, падает инфляция.





Когда Центробанк понижает ключевую ставку, все происходит в обратной последовательности. «Подобревшие» банки раздают дешевые кредиты направо и налево, а мы с вами стараемся не упустить момент и купить в рассрочку новую машину или холодильник. Спрос на товары и услуги увеличивается, и все это ведет к росту инфляции.

Так что, даже не подозревая о наличии такого фактора, как ключевая ставка Банка России, мы ощущаем ее влияние – кладем ли мы деньги на депозит или собираемся взять ипотеку, отправляемся за покупками в магазин или выбираем путевку, чтобы поехать в отпуск. Правда, ее изменения сказываются на нашей жизни лишь через несколько кварталов – масштабные экономические процессы не происходят одномоментно.

4. Может быть, Центробанку стоит резко понизить ключевую ставку?

Конечно, регулятор может снизить ключевую ставку до предела и таким образом повлиять на процессы ценообразования. Но счастье от рекордно низких ценников будет недолгим. Доступность кредитов возрастет, деньги и товары подешевеют, что спровоцирует потребительский бум. Опасаясь, что завтра халява кончится, люди бросятся за покупками и опустошат полки магазинов. Уравновесить спрос и предложение в одночасье не получится – ведь производство новых товаров потребует времени. Значит, возникнет дефицит, который приведет к росту цен, соответственно, и повышению инфляции.

5. Может ли Центробанк заставить цены снижаться?

Снижение цен, в противоположность инфляции называемое дефляцией, хотя поначалу и вызовет безудержный восторг жителей страны, но в долгосрочной перспективе может привести к краху экономики. Дело в том, что не одноразовое, а планомерное уменьшение циферок на ценниках, как ни парадоксально, снизит спрос на товары. Понимая, что завтра цены упадут еще больше, мы будем ждать послезавтра, а то и следующей недели – то есть того счастливого момента, когда на одну месячную зарплату можно будет купить вообще все.

Так товары не будут куплены, заводы не получат денег, не приобретут запчасти, не выплатят зарплаты. Оставшись без денег, рабочие перестанут что-либо покупать – и круг замкнется. Мы не покупаем – магазины не продают – предприятия не производят – покупать становится нечего.

6. А может, взять и заморозить цены?

Реализация этой идеи – прямой путь обратно в 1980-е, к пустым полкам, «блату», тотальному дефициту и очередям. Ведь цены – это своего рода финансовый язык, с помощью которого общаются потребители и производители, и диктовать их должен рынок, а не государство.





Например, бабушка вяжет на продажу варежки – белые и черные. И вдруг всем захотелось именно белые. Бабушка перестанет вязать черные варежки, сделает больше белых, и будет поднимать на них цену в соответствии с инфляцией – насколько подорожают продукты, лекарства, коммуналка и пряжа, настолько же подорожают и варежки. Если же заставить ее указом «сверху» продавать вязание по фиксированной цене, ей будет безразлично, какого цвета окажется конечный результат – какую шерсть запасла, та и пойдет в ход. Так белые варежки окажутся дефицитным товаром, а черные будут либо лежать мертвым грузом, либо покупаться за неимением других.

В качестве условных «варежек» может выступить любой товар или услуга. Заморозка цен коснется всего, что нам необходимо: одежды, продуктов, услуг, лекарств. То есть все, что пользуется спросом, сперва будет добываться длительным стоянием в очередях, затем станет недоступным, а потом появится на черном рынке по сногсшибательным ценам. Мало того, чтобы окупить расходы, производители, вынужденные продавать товар по низким ценам, пожертвуют качеством и станут использовать самое дешевое сырье – то есть даже добытые по блату белые варежки уже не будут на 100% шерстяными и вряд ли согреют руки при минус 20-ти.

7. Инфляция снижается, цены растут. Верить ли статистике?

Официальная инфляция может отличаться от личной. У каждого из нас своя потребительская корзина – кто-то не ест мяса, кто-то привык ежегодно ездить в отпуск за границу, кто-то следит за ценами в продуктовой линейке «молоко-макароны-хлеб-яйца-гречка». А статистка считает все – в том числе и то, на что мы не обращаем внимания. Поэтому в совокупности удорожание продуктов и услуг все-таки сохраняется в целевом диапазоне 4%, даже если какой-то сорт колбасы стал дороже на 30%, а картофель в три раза подешевел.

8. Как посчитать свою личную инфляцию?

Для этого придется проявить терпение. Выделите категории своих регулярных расходов: на еду и коммунальные услуги, медикаменты и хозтовары, развлечения и транспорт и др. Записывайте, сколько потратили на все это в течение месяца. Делать это желательно на протяжении года, поскольку список покупок меняется в зависимости от сезона, а для адекватной оценки нынешняя корзина должна максимально соответствовать предыдущей. Разделите сумму, получившуюся в этом году, на ту, что была в прошлом, а затем умножьте результат на 100%: так вы получите собственный индекс инфляции. Подробную инструкцию вы можете найти на сайте Центробанка, посвященном финансовой культуре, пройдя по ссылке .