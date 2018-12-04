В столкновении двух «ВАЗов» пострадали три человека

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 3 декабря в Елецком районе около часа дня на трассе Елец – Талица – Красное «ВАЗ-2115» с 27-летним водителем за рулем столкнулся с «Ладой-Грантой» под управлением 53-летнего мужчины. В столкновении пострадали оба водителя, два пассажира «Гранты» и пассажирка «пятнадцатой». С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.



В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 334 нарушения ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 65.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 32 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

