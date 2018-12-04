Происшествия

сегодня, 10:48

В столкновении двух «ВАЗов» пострадали три человека

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#Авария #ДТП
В столкновении двух «ВАЗов» пострадали три человека

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали пять человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 3 декабря в Елецком районе около часа дня на трассе Елец – Талица – Красное «ВАЗ-2115» с 27-летним водителем за рулем столкнулся с «Ладой-Грантой» под управлением 53-летнего мужчины. В столкновении пострадали оба водителя, два пассажира «Гранты» и пассажирка «пятнадцатой». С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу.

В прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 334 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 65.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 32 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#Авария #ДТП

Комментарии (2)

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гость

47 минут назад
не смешили бы народ
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гость

47 минут назад
Обалдеть выявили 65 ремней безопасности -теперь порядок будет на дорогах
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