В мире

39 минут назад

Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко

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#Порошенко
Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко

Омбудсмен упала в обморок в тот момент, когда Порошенко говорил о реакции Запада на ситуацию с украинскими моряками, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе. Президенту пришлось прервать выступление и помочь Денисовой подняться с пола.

Омбудсмен Украины Людмила Денисова упала в обморок во время речи президента Петра Порошенко в прямом эфире телеканала ICTV.

Уточняется, что женщине стало плохо, когда Порошенко говорил о реакции мира на инцидент в Керченском проливе, - пишет Газета.ru.

Порошенко прервал выступление и помог ей подняться, после чего передал медикам.

«Она работает по 20 часов в неделю, чтобы освободить украинских моряков», — сказал Порошенко, вернувшись на трибуну.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Запад «быстро» отреагировал на инцидент в Керченском проливе.
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#Порошенко

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