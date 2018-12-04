Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко

Омбудсмен упала в обморок в тот момент, когда Порошенко говорил о реакции Запада на ситуацию с украинскими моряками, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе. Президенту пришлось прервать выступление и помочь Денисовой подняться с пола.





Уточняется, что женщине стало плохо, когда Порошенко говорил о реакции мира на инцидент в Керченском проливе, - пишет



Порошенко прервал выступление и помог ей подняться, после чего передал медикам.



«Она работает по 20 часов в неделю, чтобы освободить украинских моряков», — сказал Порошенко, вернувшись на трибуну.



Ранее Петр Порошенко заявил, что Запад «быстро» отреагировал на инцидент в Керченском проливе. Омбудсмен Украины Людмила Денисова упала в обморок во время речи президента Петра Порошенко в прямом эфире телеканала ICTV.Уточняется, что женщине стало плохо, когда Порошенко говорил о реакции мира на инцидент в Керченском проливе, - пишет Газета.ru Порошенко прервал выступление и помог ей подняться, после чего передал медикам.«Она работает по 20 часов в неделю, чтобы освободить украинских моряков», — сказал Порошенко, вернувшись на трибуну.Ранее Петр Порошенко заявил, что Запад «быстро» отреагировал на инцидент в Керченском проливе.