39 минут назад
Украинский омбудсмен упала в обморок во время речи Порошенко
Омбудсмен упала в обморок в тот момент, когда Порошенко говорил о реакции Запада на ситуацию с украинскими моряками, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе. Президенту пришлось прервать выступление и помочь Денисовой подняться с пола.
Уточняется, что женщине стало плохо, когда Порошенко говорил о реакции мира на инцидент в Керченском проливе, - пишет Газета.ru.
Порошенко прервал выступление и помог ей подняться, после чего передал медикам.
«Она работает по 20 часов в неделю, чтобы освободить украинских моряков», — сказал Порошенко, вернувшись на трибуну.
Ранее Петр Порошенко заявил, что Запад «быстро» отреагировал на инцидент в Керченском проливе.
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02.12.2018 10:52В мире