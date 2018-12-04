25-летняя липчанка стала жертвой мошенников при покупке волос

Два случая мошенничества при покупке товаров через интернет зарегистрированы в Липецкой оласти.

3 декабря в полицию с заявлениями о мошенничестве обратились 25-летняя жительница Липецка и 50-летний ельчанин.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, липчанка собиралась нарастить волосы и через сайт объявлений попыталась купить роскошную гриву. Однако 5700 рублей девушка потратила зря - своего заказа она так и не дождалась.



Житель Ельца почти месяц ждал посылку с электрооборудованием заказанным через сайт объявлений. Вчера мужчина пришел в полицию с заявлением о мошенничестве - преступникам он перевел 91 000 рублей.

