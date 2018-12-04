Известный гиревик из Липецкой области постоял за честь мундира судебного пристава

Наш земляк победил в Туапсе.

Известный гиревик из Усмани Геннадий Чернышов выиграл очередной турнир, на этот раз - ведомственный.

Силач победил в ежегодной Спартакиаде управления федеральной службы судебных приставов России. В весовой категории до 78 кг ему не было равных, что и неудивительно, ведь Геннадий носит звание мастера спорта международного класса, в 2002 году он становился «бронзовым» призером чемпионата России.

Выступления ветерана гиревого спорта в этих соревнованиях неудивительно, ведь по основной работе он - судебный пристав по ОУПДС Усманского районного отдела.

Соревновались судебные приставы в теплых краях - на базе санатория УФССП России «Зелёная долина» в Туапсинском районе Краснодарского края. В программу Спартакиады входили пять видов: стритбол, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика и настольный теннис.



Фото cod45.ru

