Спорт

41 минуту назад

Известный гиревик из Липецкой области постоял за честь мундира судебного пристава

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#Гиревой спорт #Чернышов #УФССП
Известный гиревик из Липецкой области постоял за честь мундира судебного пристава

Наш земляк победил в Туапсе.

Известный гиревик из Усмани Геннадий Чернышов выиграл очередной турнир, на этот раз - ведомственный.

Силач победил в ежегодной Спартакиаде управления федеральной службы судебных приставов России. В весовой категории до 78 кг ему не было равных, что и неудивительно, ведь Геннадий носит звание мастера спорта международного класса, в 2002 году он становился «бронзовым» призером чемпионата России.

Выступления ветерана гиревого спорта в этих соревнованиях неудивительно, ведь по основной работе он - судебный пристав по ОУПДС Усманского районного отдела.

Соревновались судебные приставы в теплых краях - на базе санатория УФССП России «Зелёная долина» в Туапсинском районе Краснодарского края. В программу Спартакиады входили пять видов: стритбол, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика и настольный теннис.

Фото cod45.ru


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#Гиревой спорт #Чернышов #УФССП

Комментарии (1)

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АО"Липецкгеология"

1 минуту назад
Долг по зарплате за предприятием с апреля 2018 года.Есть судебное решение,переданное судебным приставам.Судебные приставы не могут выдать зарплату работникам.Судебные приставы,вы лучше занимайтесь гиревым спортом.Это у вас лучше получается.Видимо до профессиональных действий вам как до Китая.В России законы однобокие.Суд решил выдать зарплату,а судебные приставы при наличии имущества у должника,не могут исполнить решение суда.
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