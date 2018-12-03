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Липецкая вечЁрка: молодые начальницы, пирожки «под тараканами» и рейтинг зарплат

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#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: молодые начальницы, пирожки «под тараканами» и рейтинг зарплат

Представляем вам обзор самых обсуждаемых новостей Липецка в понедельник, 3 декабря, среди пользователей GOROD48.

Сегодня стало известно о кадровых переменах в мэрии Липецка. Департамент экономического развития администрации Липецка возглавила 35-летняя Ольга Герасименко. Воспитывает дочь, увлекается горными лыжами и сноубордом.

На одну даму стало больше и в региональной администрации: скоро вакантное место в управлении молодежной политики займет Светлана Карелина. У 27-летней девушки липецкие корни, сейчас она живет в Москве и занимается молодежной политикой и общественными движениями.

Липчане уделили внимание новости о том, что «Хаким Габдракипов больше не будет кормить липчан пирожками «под тараканами». Сегодня чиновники прикрыли «чухманскую» пекарню. Оказалось, что она была размещена в смежном с магазином «Студенческий» помещении и принадлежала частнику.

Спор вызвало сообщение насчет места региона в рейтинге зарплат. Липецкая область заняла в рейтинге зарплат 49 место, уступив одну позицию воронежцам. У нас сумма до 15 000 рублей — привычная зарплата для 27,5% живущих в регионе. Примерно половина липчан получают от 14 000 до 33 000 рублей в месяц. Свыше 100 000 рублей в месяц в Липецкой области зарабатывают только 1,33% населения.

Вместе с этим, читателей GOROD48 сегодня заинтересовала новость о делах липецкого офиса Алексея Навального. Их расследование насчет закупок компьютеров в школу Задонска и ролик на этот счет стали причиной для возбуждения уголовного дела.
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#обзор #события #вечёрка

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