Липецкие водители — одни из самых болтливых в стране

Водители Липецкой области оказались на 11 месте среди тех, которые во время поездки отвлекаются на телефон — на гаджет они тратят в среднем 5,21% пути, тогда как в среднем по стране это расстояние составляет 4%.

Аналитики института риска одной из страховой компании подсчитали, какую часть пути тратят на разговоры по телефону российские водители в разных регионах. В среднем по стране это значение составляет 4%. Чемпионами стали жители Калининградской области – они больше всего отвлекаются на телефон – разговаривают или набирают сообщения. Во власти гаджета водители Калининграда и окрестностей проводят аж 12,17% пути. Далее следуют Амурская (7,21%) и Белгородская области (6,56%).

На четвертом месте находится Приморский край (6,54%). Далее идут Воронежская (6,39%), Вологодская (6,38%), Сахалинская (5,72%), Саратовская (5,71%) области и Пермский край (5,66%). Замыкает десятку Волгоградская область (5,38%). В топ-15 также вошли Липецкая (5,21%), Курская (5,11%), Астраханская (4,8%), Кемеровская (4,67%) и Новосибирская области (4,66%).

Фото: /www.rossosh.info