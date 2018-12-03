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сегодня, 17:37

Липецкие водители — одни из самых болтливых в стране

4 817
#транспорт #водители
Липецкие водители — одни из самых болтливых в стране

Водители Липецкой области оказались на 11 месте среди тех, которые во время поездки отвлекаются на телефон — на гаджет они тратят в среднем 5,21% пути, тогда как в среднем по стране это расстояние составляет 4%.

Аналитики института риска одной из страховой компании подсчитали, какую часть пути тратят на разговоры по телефону российские водители в разных регионах. В среднем по стране это значение составляет 4%. Чемпионами стали жители Калининградской области – они больше всего отвлекаются на телефон – разговаривают или набирают сообщения. Во власти гаджета водители Калининграда и окрестностей проводят аж 12,17% пути. Далее следуют Амурская (7,21%) и Белгородская области (6,56%). 

На четвертом месте находится Приморский край (6,54%). Далее идут Воронежская (6,39%), Вологодская (6,38%), Сахалинская (5,72%), Саратовская (5,71%) области и Пермский край (5,66%). Замыкает десятку Волгоградская область (5,38%). В топ-15 также вошли Липецкая (5,21%), Курская (5,11%), Астраханская (4,8%), Кемеровская (4,67%) и Новосибирская области (4,66%).

Фото: /www.rossosh.info

 

4 817
#транспорт #водители

Комментарии (4)

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Вирус

24 минуты назад
Так Королев 26 лет областью руководил. Трепать языком без умолку - это липецкий метод. Чего только этот трепач не нагородил и каких только сказок не рассказывал. Болезнь заразная.
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Водители наболтали

35 минут назад
ЧЕРНОЗЕМ  накопал инфу о том, как сделал карьеру  бывший помощник Артамонова, а ныне уже вице-губернатор Липецкой области  Толик Якутин. Начинал он  репетитором по английскому языку, давал уроки Артамонову и видать понравился. Игорь Григорьевич недолго думая,  пристроил его на зарплату в Сбер. Это же удобно, репетитор всегда под рукой и платить из своего кармана не надо. Толик  всегда носил портфель. А теперь поносит старую команду на Соборной и позволяет себе называть дона Божко старпером. За спиной у последнего. Впрочем, это в стиле и недалёкого липецкого врио. ЧЕРНОЗЕМ все слышит, все помнит. Новый телеграм-канале. Мы все знаем https://t.me/blackzemye/35
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Калдырь

40 минут назад
А еще надо посчитать сколько раз они пердят на километр пути.
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липчанка

сегодня, 18:03
вот эт дела эт по нашему
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