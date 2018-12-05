Вместе с «Лебедяньмолоко» к новым вершинам

С 23 по 25 ноября во Дворце спорта «Звёздный» в восьмой раз прошёл открытый хоккейный турнир среди юношей, посвящённый памяти игрока ярославского «Локомотива» липчанина Михаила Баландина, погибшего вместе с командой в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

Михаил Баландин — воспитанник липецкой СДЮШОР № 11. В разные годы он представлял одиннадцать команд Континентальной лиги и в сезоне 2008/09 был признан самым ценным её игроком. Как отметили в профильном департаменте, Михаил Баландин — один из примеров, на который равняются юные спортсмены, решившие связать свою жизнь с хоккеем.







Компания «Лебедяньмолоко» выступила партнёром* турнира. «Высокие достижения и рекорды для нас не важны. Наша цель совершенно другая — помочь детям раскрыть их способности, мотивировать их вести здоровый образ жизни, создавать для этого атмосферу, — пояснил руководитель «Лебедяньмолоко» Александр Кремнёв. — Сегодня не всё влияет на ребенка позитивно. Наша задача вместе со школой и родителями способствовать и содействовать тому, чтобы человек вырастал устойчивым, формировать характер. Я сам занимался спортом и это увлечение молодёжи стараюсь поддерживать. «ЛебедяньМолоко»—спонсор* юношеской хоккейной команды «Липецк-2007». Хочу обратить внимание на то, что мы чётко осознаём свою социальную ответственность за поддержку спортсменов – это системная работа, часть нашего мировоззрения, а не какие-то разовые акции. Мы на протяжении тридцати лет помогаем и дворовым футбольным командам, и представителям других, самых разных видов спорта. Сегодня экипируем хоккеистов и надеемся, что в нашей форме они всегда будут побеждать! Занятия спортом отвлекают от ненужных соблазнов, дают дополнительные возможности в жизни. Пренебрегать этим нельзя!»







«Лебедяньмолоко» успешно реализует различные социальные программы, в том числе, направленные на поддержку спорта и здорового образа жизни.

* ООО «Лебедяньмолоко».



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