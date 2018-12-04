Что будет с ценами в 2019 году…

Не секрет, что 2018 год стал рекордным по росту цен на бензин, значительно выросли по отношению к рублю доллар и евро. Во многих аспектах нашей жизни мы почувствовали больше расходов на привычные нам товары чем раньше.

С 1 января 2019 года вступает в силу новый закон об увеличении НДС (налога на добавленную стоимость) на 2%. Эта сумма ляжет дополнительным грузом на многие продукты. В рублёвом эквиваленте наибольший рост мы увидим на квартиры в новостройках.

Это связанно не только с увеличением налогового бремени. В 2018 году вышли новые поправки к Закону о долевом строительстве. Теперь застройщик обязан будет дополнительно отчислять 1,2% от суммы договора в «компенсационный фонд» (эту цифру хотели довести до 6%). Начнётся строительство многоквартирных домов с проектным финансированием банка, по так называемым экскроу счетам. Для понимания, это когда человек покупает квартиру у застройщика, а деньги по этому договору хранятся на специальном счёте в банке, без начисления каких-либо процентов до конца строительства, а застройщик вынужден брать деньги у банка под проценты. Соответственно, эти проценты увеличивают себестоимость строительства.

В Липецке, как в принципе и во всех городах разных стран, больше всего ценятся квартиры в центре города. В среднем цена за квадратный метр в новостройке бизнес-класса в этом районе равна 50 - 55 тысяч рублей за 1 квадратный метр жилья.

Мы посмотрели в какой новостройке в центре Липецка выгодно сегодня приобретать квартиру:

Жилой комплекс «Слобода» находится на улице нижней Логовой в районе окружённый домами бизнес-класса. Вторичное жильё в этом районе стоит около 60-70 тысяч рублей за 1 квадратный метр.





Передача ключей планируется уже в июне 2019 года.

Цена за квадратный метр жилья в этом доме начинается от 44 000 рублей за 1 квадратный метр жилья в доме бизнес-класса.

Записаться на просмотр можно по телефону 90-00-98

Или по ссылке http://logovaya.ru/

Планировки просторные, есть видовые квартиры и пентхаусы с выходом на собственную террасу.

Застройщик сообщает, что до 01.01.2019 года не будет увеличивать цены на квартиры. Ведь декабрь всегда был и остаётся самым ажиотажном месяцем в приобретении жилья и нужно дать людям возможность сделать себе или родным такой значимый подарок к Новому Году!

Проектная декларация на сайте http://су-9.рф

Застройщик ООО «СУ-9»Липецкстрой»

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