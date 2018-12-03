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Порошенко внёс в Раду проект о расторжении договора о дружбе с Россией

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#Порошенко #Украина #Россия #Рада
Порошенко внёс в Раду проект о расторжении договора о дружбе с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко внёс в Верховную раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Российской Федерацией. Отмечается, что документ передан на рассмотрение руководства парламента.

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, который прекращает действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Законопроект №0206 был внесен в парламент лично президентом в понедельник, 3 декабря, - пишет "Коммерсантъ".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года. В нем закреплен принцип стратегического партнерства и признания нерушимости существующих границ, а также уважения территориальной целостности страны-партнера.

30 ноября Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Запрет был введен в рамках военного положения, объявленного на Украине после инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября ФСБ России задержала 3 украинских судна и 24 моряка.
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#Порошенко #Украина #Россия #Рада

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