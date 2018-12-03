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Порошенко внёс в Раду проект о расторжении договора о дружбе с Россией
Президент Украины Пётр Порошенко внёс в Верховную раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Российской Федерацией. Отмечается, что документ передан на рассмотрение руководства парламента.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года. В нем закреплен принцип стратегического партнерства и признания нерушимости существующих границ, а также уважения территориальной целостности страны-партнера.
30 ноября Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Запрет был введен в рамках военного положения, объявленного на Украине после инцидента в Керченском проливе, где 25 ноября ФСБ России задержала 3 украинских судна и 24 моряка.