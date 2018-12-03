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Российское посольство оценило данные об операции британских военных на Украине

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Российское посольство оценило данные об операции британских военных на Украине

Посольство России в Лондоне заявило о масштабном военном присутствии Великобритании на Украине.

Посольство России в Великобритании прокомментировало информацию «Русской службы Би-би-си» о том, что Лондон намерен расширить свое присутствие на территории Украины. В дипмиссии считают, что последствия подобных действий еще предстоит оценить, - перелает РБК.

В посольстве отметили, что если эти данные окажутся правдивыми, то в таком случае решение британских властей будет представлять из себя «новый элемент масштабного военного присутствия» Великобритании на Украине.

Пресс-секретарь посольства заявил, что ранее российским дипломатам было известно об отправлении британских военных специалистов для обучения украинских военных спецоперациям против мирных жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. «Сейчас же выходит, что британское присутствие расширилось за счет оказания, как пишет Би-би-си, психологического воздействия и информационных операций в этой стране», — сказал он, добавив, что все это происходит в преддверии выборов украинского президента.

В дипмиссии подчеркнули, что в свое время официальный Лондон поддержал государственный переворот на Украине, а также одобрил приход к власти так называемого «правительства победителей» в нарушение конституционного строя в этой стране. «Сейчас же мы стали свидетелями спецоперации, масштабы и последствия которой еще предстоит оценить», — заключили в посольстве.
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