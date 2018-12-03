Траты строителей в Липецке превысили 1,7 млрд рублей

По данным единой информационной системы в сфере закупок самым крупным региональным заказчиком с начала года стало управление строительства Липецка.

Именно это ведомство за январь-ноябрь оформило договоры на самую значительную в Липецкой области сумму — 1,76 млрд рублей. Также за управлением строительства числится самый крупный в 2018 году в области контракт. Ведомство не пожалело 520 541 079 рублей на строительство школы в микрорайоне «Победа».



Вторую строчку среди самых крупных заказчиков в регионе заняло областное дорожное агентство. Организация оформила соглашений на сумму в 1,5 млрд рублей. Эти деньги уходят на ремонт и строительство дорог. Например, 148 970 941 рубль заплатят за реконструкцию автомобильной дороги «Липецк-Данков». Топ-3 заказчиков закрывает управление главного смотрителя Липецка с тендерами на сумму чуть более 1 млрд рублей. Здесь также самые значительные суммы уходили на ремонт дорог. В топ-5 по Липецкой области попали управление здравоохранения (1,07 млрд рублей с начала года) и «Липецкий пассажирский транспорт» (около 700 млн рублей с начала года).



Чаще всего к системе госзакупок в Липецкой области обращаются медики. Так, областная клиническая больница оформила уже более 800 контрактов, онкологический диспансер — порядка 700, а больница «Свободный сокол» - около 650 договоров. Среди топ-50 по числу контрактов заказчиков только восемь не относятся к сфере медицины.