В России назвали регионы с самыми высокими зарплатами

Самые высокие зарплаты получают жители ЯНАО и Чукотки. В этих регионах добывают полезные ископаемые. Около 30% жителей ЯНАО и Чукотки получают более 100 тысяч рублей в месяц.





В качестве основного показателя ранжирования использовали долю высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и долю низкооплачиваемых, зарабатывающих менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.



В целом по России 4,4% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей в месяц, и за год их доля увеличилась примерно на 0,3 процентного пункта. Такой уровень дохода почти в любой ситуации обеспечивает средний достаток, а зачастую можно даже говорить о высоком финансовом благополучии. Для сравнения, медианная зарплата (половина людей получает зарплату ниже этой величины, а половина выше) в 2018 году, по оценкам РИА Рейтинг, составляла 26,9 тысячи рублей в месяц.



При этом только 17 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников выше среднероссийского значения и лишь в половине из них значение этого показателя составляет менее 1,6%.



Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Первое место у Ямало-Hенецкого автономного округа. Там свыше 27% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, а годом ранее их было менее 24%. При этом доля занятых с низкими зарплатами составляет лишь 1,5%, это третий результат (еще меньше низких зарплат на Чукотке и в Магадане).



Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 26% работающих получают более 100 тысяч в месяц. На третьей строчке по доле высоких зарплат расположился Hенецкий АО, а четвертой стала Магаданская область.



В 2017 году Москва была на третьем месте, а теперь переместилась на пятую позицию с результатом 17,6%. Всего в девяти регионах эта доля превышает десять процентов. Помимо вышеназванных пяти, еще в четырех субъектах хотя бы один работник из десяти имеет официальную зарплату выше 100 тысяч рублей. Это Сахалинская область — 12,7%, Югра — 12,7%, Камчатский край — 11,7% и Якутия — 11,5%.



Почти все регионы первой двадцатки — это удаленные субъекты (северные или дальневосточные), а также Санкт-Петербург и Москва. Таким образом, как и в советские времена, несмотря на все экономические и социальные преобразования, северные регионы по-прежнему конкурентоспособны на рынке труда, даже несмотря на потерю ряда советских льгот и преференций. Основной бизнес здесь — добыча природных богатств, что позволяет не только получать высокую прибыль собственникам, но и платить относительно высокую зарплату рабочим.



Часто высокие зарплаты служат компенсацией, так как уровень цен в регионах-лидерах достаточно высок. Однако компенсируется не только дороговизна текущего потребления, но и потеря в комфорте и качестве жизни из-за суровых погодных условий и удаленности от других регионов.



Высокие зарплаты в Москве и чуть в меньшей степени в Санкт-Петербурге имеют иное объяснение. В двух крупнейших городах страны расположены центральные офисы почти всех флагманов российской экономики, а также штаб-квартиры иностранных корпораций.



При этом Москва — финансовый центр России, кроме того, здесь располагаются федеральные органы государственной власти, широко представлены компании, относящиеся к сферам с высокой производительностью труда (IT, интернет-бизнес и другие). Поэтому большинство топ-менеджеров и наиболее высокооплачиваемых сотрудников работают в столице или в Санкт-Петербурге.



В целом в 15 регионах менее 0,8% работников могут похвастаться заработком выше 100 тысяч рублей в месяц, годом ранее их было 17. При этом в текущем рейтинге остался только один регион, где менее 0,6% работников имеют ежемесячную зарплату выше 100 тысяч рублей, хотя в прошлом рейтинге таких было шесть. Минимальная доля в текущем рейтинге наблюдается в Республике Адыгея — 0,59%, а годом ранее последний результат был у Дагестана (0,48%). Теперь Дагестан переместился на четвертое место с конца с результатом 0,62%.



Национальные республики исторически характеризуются высокой безработицей и низкими зарплатами, поэтому низкая официальная доля высокооплачиваемых работников тут выглядит вполне логично.



При этом в число регионов с минимальной долей "богатых" работников попало много субъектов центральной России: Псковская, Тамбовская, Брянская, Орловская, Ивановская области и другие. Скорее всего, отсутствие большого количества вакансий с высокой зарплатой в регионах центральной России связано с относительной их близостью к Москве, хотя можно было бы ожидать выгоды от такого соседства. Объяснить этот феномен можно тем, что многие инициативные люди имеют больше возможностей для переезда в Москву из ближайшего региона.



Кроме того, местным бизнесом можно управлять и из столицы, таким образом, центральные офисы часто расположены в Москве. Но стоит отметить, что в граничащих с Москвой регионах (Калужская, Тульская, Ярославская, Тверская, Смоленская и Владимирская области) уже наблюдается процесс относительно быстрого формирования высокопроизводительного бизнеса, ориентированного на московский рынок. Это ведет к росту числа высокооплачиваемых работников и более высоким строчкам в рейтинге.



В целом по России каждый пятый работник получает менее 15 тысяч рублей в месяц. В 22 регионах более 33% людей зарабатывают меньше этой суммы. Лидером по доле низкооплачиваемых работников является Дагестан — 46%, а второй результат у Карачаево-Черкесской Республики — 44%. В шести субъектах двое из пяти работающих получают менее 15 тысяч в месяц. Таким образом, низкие зарплаты характерны для значительного числа российских регионов.

Вместе с тем, в некоторых местах, в основном дальневосточных и северных субъектах, почти нет людей, которые зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц. Это во многом связано с тем, что цены на продукты и коммунальные услуги в северных и дальневосточных регионах очень высоки, а возможности для ведения подсобного хозяйства сильно ограничены климатическими условиями.



Среднестатистический российский работник может рассчитывать на зарплату 17-44 тысячи рублей в месяц. В этот диапазон попадает половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть — меньше.

У региона-лидера, Ямало-Hенецкого АО, диапазон типичной зарплаты — от 45 тысяч рублей до 107 тысяч рублей в месяц. Примерно такой же результат (от 43 тысяч до 102 тысяч) — на Чукотке. У 11 регионов минимальная граница самых распространенных зарплат превышает 25 тысяч рублей, а в 13 регионах работники вполне обоснованно могут рассчитывать на зарплаты выше 50 тысяч рублей в месяц. С другой стороны, в 12 регионах типичная зарплата не превышает 27 тысяч рублей в месяц.



В 2018 году произошло достаточно резкое повышение минимального размера оплаты труда. В 2017 году он был равен 7800 рублей (у ряда регионов выше), и в 2018 году МРОТ повышался дважды, до 11163 рублей в месяц. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырос за год на 43%. Скорее всего, улучшения уровня зарплат в этой связи продолжатся и в 2019 году. Таким образом, можно ожидать ускоренное сокращение доли людей с очень низкими зарплатами.

Исследование РИА Рейтинг 2017 года выявило тесную взаимосвязь между неравенством зарплат и уровнем безработицы. Можно говорить, что чем выше безработица в регионе, тем выше неравенство зарплат. Это объясняется тем, что в субъектах с высокой безработицей многие люди соглашаются фактически на любой низкооплачиваемый труд. При этом безработица в России снижается достаточно сильно, и скорее всего, зарплата низкооплачиваемых работников подтянется к средней и неравенство будет сокращаться.



Кроме того, может продолжиться тенденция ощутимого роста средней зарплаты, так как отдельные сектора экономики показали заметный прирост среднего дохода сотрудников.







Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкой АО, самые низкие — в национальных республиках, таких как Дагестан и Карачаево-Черкесия, а также в ряде субъектов ЦФО. Об этом свидетельствуют результаты исследования заработков в российских регионах в 2017 году, проведенного РИА Рейтинг по заказу РИА Новости В качестве основного показателя ранжирования использовали долю высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей и долю низкооплачиваемых, зарабатывающих менее 15 тысяч рублей в месяц, а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.В целом по России 4,4% работников могут похвастаться зарплатой (за вычетом НДФЛ) более 100 тысяч рублей в месяц, и за год их доля увеличилась примерно на 0,3 процентного пункта. Такой уровень дохода почти в любой ситуации обеспечивает средний достаток, а зачастую можно даже говорить о высоком финансовом благополучии. Для сравнения, медианная зарплата (половина людей получает зарплату ниже этой величины, а половина выше) в 2018 году, по оценкам РИА Рейтинг, составляла 26,9 тысячи рублей в месяц.При этом только 17 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников выше среднероссийского значения и лишь в половине из них значение этого показателя составляет менее 1,6%.Лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Первое место у Ямало-Hенецкого автономного округа. Там свыше 27% работников зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, а годом ранее их было менее 24%. При этом доля занятых с низкими зарплатами составляет лишь 1,5%, это третий результат (еще меньше низких зарплат на Чукотке и в Магадане).Вторую строчку занял Чукотский автономный округ, где 26% работающих получают более 100 тысяч в месяц. На третьей строчке по доле высоких зарплат расположился Hенецкий АО, а четвертой стала Магаданская область.В 2017 году Москва была на третьем месте, а теперь переместилась на пятую позицию с результатом 17,6%. Всего в девяти регионах эта доля превышает десять процентов. Помимо вышеназванных пяти, еще в четырех субъектах хотя бы один работник из десяти имеет официальную зарплату выше 100 тысяч рублей. Это Сахалинская область — 12,7%, Югра — 12,7%, Камчатский край — 11,7% и Якутия — 11,5%.Почти все регионы первой двадцатки — это удаленные субъекты (северные или дальневосточные), а также Санкт-Петербург и Москва. Таким образом, как и в советские времена, несмотря на все экономические и социальные преобразования, северные регионы по-прежнему конкурентоспособны на рынке труда, даже несмотря на потерю ряда советских льгот и преференций. Основной бизнес здесь — добыча природных богатств, что позволяет не только получать высокую прибыль собственникам, но и платить относительно высокую зарплату рабочим.Часто высокие зарплаты служат компенсацией, так как уровень цен в регионах-лидерах достаточно высок. Однако компенсируется не только дороговизна текущего потребления, но и потеря в комфорте и качестве жизни из-за суровых погодных условий и удаленности от других регионов.Высокие зарплаты в Москве и чуть в меньшей степени в Санкт-Петербурге имеют иное объяснение. В двух крупнейших городах страны расположены центральные офисы почти всех флагманов российской экономики, а также штаб-квартиры иностранных корпораций.При этом Москва — финансовый центр России, кроме того, здесь располагаются федеральные органы государственной власти, широко представлены компании, относящиеся к сферам с высокой производительностью труда (IT, интернет-бизнес и другие). Поэтому большинство топ-менеджеров и наиболее высокооплачиваемых сотрудников работают в столице или в Санкт-Петербурге.В целом в 15 регионах менее 0,8% работников могут похвастаться заработком выше 100 тысяч рублей в месяц, годом ранее их было 17. При этом в текущем рейтинге остался только один регион, где менее 0,6% работников имеют ежемесячную зарплату выше 100 тысяч рублей, хотя в прошлом рейтинге таких было шесть. Минимальная доля в текущем рейтинге наблюдается в Республике Адыгея — 0,59%, а годом ранее последний результат был у Дагестана (0,48%). Теперь Дагестан переместился на четвертое место с конца с результатом 0,62%.Национальные республики исторически характеризуются высокой безработицей и низкими зарплатами, поэтому низкая официальная доля высокооплачиваемых работников тут выглядит вполне логично.При этом в число регионов с минимальной долей "богатых" работников попало много субъектов центральной России: Псковская, Тамбовская, Брянская, Орловская, Ивановская области и другие. Скорее всего, отсутствие большого количества вакансий с высокой зарплатой в регионах центральной России связано с относительной их близостью к Москве, хотя можно было бы ожидать выгоды от такого соседства. Объяснить этот феномен можно тем, что многие инициативные люди имеют больше возможностей для переезда в Москву из ближайшего региона.Кроме того, местным бизнесом можно управлять и из столицы, таким образом, центральные офисы часто расположены в Москве. Но стоит отметить, что в граничащих с Москвой регионах (Калужская, Тульская, Ярославская, Тверская, Смоленская и Владимирская области) уже наблюдается процесс относительно быстрого формирования высокопроизводительного бизнеса, ориентированного на московский рынок. Это ведет к росту числа высокооплачиваемых работников и более высоким строчкам в рейтинге.В целом по России каждый пятый работник получает менее 15 тысяч рублей в месяц. В 22 регионах более 33% людей зарабатывают меньше этой суммы. Лидером по доле низкооплачиваемых работников является Дагестан — 46%, а второй результат у Карачаево-Черкесской Республики — 44%. В шести субъектах двое из пяти работающих получают менее 15 тысяч в месяц. Таким образом, низкие зарплаты характерны для значительного числа российских регионов.Вместе с тем, в некоторых местах, в основном дальневосточных и северных субъектах, почти нет людей, которые зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц. Это во многом связано с тем, что цены на продукты и коммунальные услуги в северных и дальневосточных регионах очень высоки, а возможности для ведения подсобного хозяйства сильно ограничены климатическими условиями.Среднестатистический российский работник может рассчитывать на зарплату 17-44 тысячи рублей в месяц. В этот диапазон попадает половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть — меньше.У региона-лидера, Ямало-Hенецкого АО, диапазон типичной зарплаты — от 45 тысяч рублей до 107 тысяч рублей в месяц. Примерно такой же результат (от 43 тысяч до 102 тысяч) — на Чукотке. У 11 регионов минимальная граница самых распространенных зарплат превышает 25 тысяч рублей, а в 13 регионах работники вполне обоснованно могут рассчитывать на зарплаты выше 50 тысяч рублей в месяц. С другой стороны, в 12 регионах типичная зарплата не превышает 27 тысяч рублей в месяц.В 2018 году произошло достаточно резкое повышение минимального размера оплаты труда. В 2017 году он был равен 7800 рублей (у ряда регионов выше), и в 2018 году МРОТ повышался дважды, до 11163 рублей в месяц. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырос за год на 43%. Скорее всего, улучшения уровня зарплат в этой связи продолжатся и в 2019 году. Таким образом, можно ожидать ускоренное сокращение доли людей с очень низкими зарплатами.Исследование РИА Рейтинг 2017 года выявило тесную взаимосвязь между неравенством зарплат и уровнем безработицы. Можно говорить, что чем выше безработица в регионе, тем выше неравенство зарплат. Это объясняется тем, что в субъектах с высокой безработицей многие люди соглашаются фактически на любой низкооплачиваемый труд. При этом безработица в России снижается достаточно сильно, и скорее всего, зарплата низкооплачиваемых работников подтянется к средней и неравенство будет сокращаться.Кроме того, может продолжиться тенденция ощутимого роста средней зарплаты, так как отдельные сектора экономики показали заметный прирост среднего дохода сотрудников.