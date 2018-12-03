Липчане начали торговать дружбой

Горожане нашли новый способ заработка.

В Липецке начала развиваться новая услуга — друг на час. «Поставщики» ищут клиентов через сервис онлайн-объявлений. В Липецке как минимум трое человек за деньги предлагают свою «жилетку».



Заказать друга на час — не такой уж и затратный каприз. «Друзья» предлагают свои услуги за 500-700 рублей. Помочь липчанам дружеским советом готовы и мужчины, и женщины. Так, девушка — начинающий психолог — ждет тех, у кого в душе хаос и кому сложно справиться с наболевшими проблемами. Эти же услуги готовы предоставить и ее конкуренты.



«Если тебе необходимо выговориться, я выслушаю все, о чем ты переживаешь и что у тебя наболело, накипело. Это твоя возможность быть услышанным и понятым, неважно, в какой ситуации. Дружески поддержу, помогу выйти из сложной ситуации или депрессии. Есть душа, сострадание и понимание, и, самое главное, вера в хороших людей», «Я помогаю людям получить недостающий элемент для жизни, и делаю это качественно. Со мной можно поболтать по телефону, поделиться переживаниями» - описывают свою деятельность авторы объявлений.



Впрочем, у «друзей» более широкий спектр работы. С ними же, например, можно сходить в кино или ресторан, погулять. Все услуги готовы предоставить анонимно. Возможен выезд даже ночью, но без интима и совместного распития спиртного.