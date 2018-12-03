Общество

39 минут назад

Липчане начали торговать дружбой

5 732
#услуга #дружба #объявление
Липчане начали торговать дружбой

Горожане нашли новый способ заработка.

В Липецке начала развиваться новая услуга — друг на час. «Поставщики» ищут клиентов через сервис онлайн-объявлений. В Липецке как минимум трое человек за деньги предлагают свою «жилетку».

Заказать друга на час — не такой уж и затратный каприз. «Друзья» предлагают свои услуги за 500-700 рублей. Помочь липчанам дружеским советом готовы и мужчины, и женщины. Так, девушка — начинающий психолог — ждет тех, у кого в душе хаос и кому сложно справиться с наболевшими проблемами. Эти же услуги готовы предоставить и ее конкуренты.

«Если тебе необходимо выговориться, я выслушаю все, о чем ты переживаешь и что у тебя наболело, накипело. Это твоя возможность быть услышанным и понятым, неважно, в какой ситуации. Дружески поддержу, помогу выйти из сложной ситуации или депрессии. Есть душа, сострадание и понимание, и, самое главное, вера в хороших людей», «Я помогаю людям получить недостающий элемент для жизни, и делаю это качественно. Со мной можно поболтать по телефону, поделиться переживаниями» - описывают свою деятельность авторы объявлений.

Впрочем, у «друзей» более широкий спектр работы. С ними же, например, можно сходить в кино или ресторан, погулять. Все услуги готовы предоставить анонимно. Возможен выезд даже ночью, но без интима и совместного распития спиртного.
5 732
#услуга #дружба #объявление

Комментарии (5)

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48

14 минут назад
Дурдом
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Михалыч

28 минут назад
Дам совет за бутылку пива,за пузырь,останусь с ночёвкой
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сыч

31 минуту назад
выслушаю и пожру в нахаля
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Мама Люба

35 минут назад
Любовь за деньги - проституция, а дружба за деньги это что за зверь?
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Друг

37 минут назад
ввожу клиента в состояние длительного запоя. Материал заказчика
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