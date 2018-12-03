Общество
сегодня, 14:22
Липчане обсудят проект новой дороги из «Университетского»
Трасса пройдет по территории вуза и лесополосе.
На 20 декабря назначено собрание по обсуждению проекта новой дороги в Липецке. Департамент градостроительства и архитектуры Липецка намерен обсудить на публичных слушаниях магистраль, которая свяжет микрорайон «Университетский» и Елецкую трассу.
Площадь участка планирования нового объекта — свыше 14 га. Предполагаемая длина дороги составит порядка 2 150 метров, площадь — более 20 тысяч квадратных метров. Планируется, что дорога представит собой проезжую часть в 7-8 метров с тротуарами по 1,5-2,25 метра. Новая магистраль пройдет от «Университетского» до трассы через территорию технического вуза и лесополосу. Дорога станет очередным выездом из города.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 25 декабря.
Площадь участка планирования нового объекта — свыше 14 га. Предполагаемая длина дороги составит порядка 2 150 метров, площадь — более 20 тысяч квадратных метров. Планируется, что дорога представит собой проезжую часть в 7-8 метров с тротуарами по 1,5-2,25 метра. Новая магистраль пройдет от «Университетского» до трассы через территорию технического вуза и лесополосу. Дорога станет очередным выездом из города.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 25 декабря.
ч
Правильное дело
ч
и
З А !!!
житель
житель Университетского
ГоЗть
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