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сегодня, 14:22

Липчане обсудят проект новой дороги из «Университетского»

12 1106
#публичные слушания #дорога #проект
Липчане обсудят проект новой дороги из «Университетского»

Трасса пройдет по территории вуза и лесополосе.

На 20 декабря назначено собрание по обсуждению проекта новой дороги в Липецке. Департамент градостроительства и архитектуры Липецка намерен обсудить на публичных слушаниях магистраль, которая свяжет микрорайон «Университетский» и Елецкую трассу.

Площадь участка планирования нового объекта — свыше 14 га. Предполагаемая длина дороги составит порядка 2 150 метров, площадь — более 20 тысяч квадратных метров. Планируется, что дорога представит собой проезжую часть в 7-8 метров с тротуарами по 1,5-2,25 метра. Новая магистраль пройдет от «Университетского» до трассы через территорию технического вуза и лесополосу. Дорога станет очередным выездом из города.

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Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 25 декабря.
12 1106
#публичные слушания #дорога #проект

Комментарии (12)

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ч

4 минуты назад
надо делать эстакаду через же-де переезд
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Правильное дело

5 минут назад
Очень хорошая идея,
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ч

35 минут назад
а где будет заканчиваться выезд ,надо ещё одно кольцо сделать
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и

41 минуту назад
когда час пик ,или паровоз едет из района выехать очень проблематично.
ответить

З А !!!

41 минуту назад
ГоЗть, Ну так в ы е з д , а в ы х о д ???
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житель

48 минут назад
эта дорога очень нужна
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житель Университетского

52 минуты назад
Как выезд из города его можно рассматривать, но не как въезд
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ГоЗть

52 минуты назад
Так есть же уже выезд на елецкую трассу в районе жд- дороги и где автомойка! Зачем ещё городить-то? Лучше постройте нормальные спортплощадки в районе политеха!
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Назад

55 минут назад
Т, в будущее.
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сай

сегодня, 15:00
очень удобная вещь
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