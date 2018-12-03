Липчане обсудят проект новой дороги из «Университетского»

Трасса пройдет по территории вуза и лесополосе.

На 20 декабря назначено собрание по обсуждению проекта новой дороги в Липецке. Департамент градостроительства и архитектуры Липецка намерен обсудить на публичных слушаниях магистраль, которая свяжет микрорайон «Университетский» и Елецкую трассу.Площадь участка планирования нового объекта — свыше 14 га. Предполагаемая длина дороги составит порядка 2 150 метров, площадь — более 20 тысяч квадратных метров. Планируется, что дорога представит собой проезжую часть в 7-8 метров с тротуарами по 1,5-2,25 метра. Новая магистраль пройдет от «Университетского» до трассы через территорию технического вуза и лесополосу. Дорога станет очередным выездом из города.Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 25 декабря.