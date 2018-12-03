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сегодня, 10:21

Катар заявил о выходе из состава ОПЕК

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#Катар #ОПЕК
Катар заявил о выходе из состава ОПЕК

Катар решил выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года.

В Дохе заявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), решение озвучил госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби, - передает РИА-Новости.

"Катар решил выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года, в понедельник проинформирует об этом организацию", — уточнил он.

Страна хочет сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа, добавил министр.

Производство СПГ планируется повысить с 77 до 110 миллионов тонн в год. Ранее Катар озвучивал планы о запуске до 2024 года четырех новых производственных линий для СПГ. Страна уже является крупнейшим экспортером этого вида сырья.

При этом в Дохе подчеркнули, что продолжат выполнять все международные договоренности.

Шестого-седьмого декабря в Вене должна пройти министерская встреча ОПЕК+, посвященная теме сокращения добычи нефти.

Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК) — международное межправительственное объединение, созданное нефтедобывающими государствами для контроля квот добычи сырья.

В ОПЕК входят Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Члены организации контролируют около двух третей мировых запасов нефти, на их долю приходятся до 45% всей мировой добычи и половина экспорта. Россия является наблюдателем.

В 2016 году члены ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились о существенном сокращении добычи сырья. Позже договор продлили до конца 2018-го.

Доля катарской нефти в суммарной добыче картеля в прошлом году составила 1,85%. Доха входила в ОПЕК 57 лет.

После заявлений аль-Кааби котировки нефти резко пошли вниз.


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#Катар #ОПЕК

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