В Липецке ищут владельца машины «Скорой помощи»

Автохлам бросили во дворе многоэтажки.

Сотрудники управления Советским округом администрации Липецка во время очередного рейда по поиску автохлама в жилых дворах нашли … машину «Скорой помощи». Брошенный автомобиль находится у дома №96 по улице Космонавтов.



Владельца машины «Скорой помощи», которая, во видимости, в последнее время служила бытовкой для охраны парковки, просят убрать автомобиль. Иначе через 60 дней это имущество отвезут в скупку металлолома. Деньги от сделки пойдут на продолжение проекта по очистке городских дворов от автохлама.



С начала работы проекта по очищению Липецка от автохлама на территории города было обнаружено около 200 превратившихся в металлолом машин. В результате совместной работы департамента благоустройства и сотрудников управлений округами более 150 из них владельцы вывезли добровольно. От оставшихся ржавых раритетов территорию областного центра предполагается очистить уже до конца года.