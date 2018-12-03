Общество

31 минуту назад

В Липецке ищут владельца машины «Скорой помощи»

3 651
#автохлам
1
В Липецке ищут владельца машины «Скорой помощи»

Автохлам бросили во дворе многоэтажки.

Сотрудники управления Советским округом администрации Липецка во время очередного рейда по поиску автохлама в жилых дворах нашли … машину «Скорой помощи». Брошенный автомобиль находится у дома №96 по улице Космонавтов.

Владельца машины «Скорой помощи», которая, во видимости, в последнее время служила бытовкой для охраны парковки, просят убрать автомобиль. Иначе через 60 дней это имущество отвезут в скупку металлолома. Деньги от сделки пойдут на продолжение проекта по очистке городских дворов от автохлама.

С начала работы проекта по очищению Липецка от автохлама на территории города было обнаружено около 200 превратившихся в металлолом машин. В результате совместной работы департамента благоустройства и сотрудников управлений округами более 150 из них владельцы вывезли добровольно. От оставшихся ржавых раритетов территорию областного центра предполагается очистить уже до конца года.
3 651
#автохлам
1

Комментарии (3)

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Подсказка

10 минут назад
А чего искать владельца? Это Летникова, добившая липецкую медицину.
ответить

Я знаю чья машина

10 минут назад
Это из мультфильма Маша и медведь, там два волка жили.
ответить

Я

18 минут назад
Пацаны к успеху шли
ответить

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