Общество
31 минуту назад
В Липецке ищут владельца машины «Скорой помощи»
Автохлам бросили во дворе многоэтажки.
Сотрудники управления Советским округом администрации Липецка во время очередного рейда по поиску автохлама в жилых дворах нашли … машину «Скорой помощи». Брошенный автомобиль находится у дома №96 по улице Космонавтов.
Владельца машины «Скорой помощи», которая, во видимости, в последнее время служила бытовкой для охраны парковки, просят убрать автомобиль. Иначе через 60 дней это имущество отвезут в скупку металлолома. Деньги от сделки пойдут на продолжение проекта по очистке городских дворов от автохлама.
С начала работы проекта по очищению Липецка от автохлама на территории города было обнаружено около 200 превратившихся в металлолом машин. В результате совместной работы департамента благоустройства и сотрудников управлений округами более 150 из них владельцы вывезли добровольно. От оставшихся ржавых раритетов территорию областного центра предполагается очистить уже до конца года.
Владельца машины «Скорой помощи», которая, во видимости, в последнее время служила бытовкой для охраны парковки, просят убрать автомобиль. Иначе через 60 дней это имущество отвезут в скупку металлолома. Деньги от сделки пойдут на продолжение проекта по очистке городских дворов от автохлама.
С начала работы проекта по очищению Липецка от автохлама на территории города было обнаружено около 200 превратившихся в металлолом машин. В результате совместной работы департамента благоустройства и сотрудников управлений округами более 150 из них владельцы вывезли добровольно. От оставшихся ржавых раритетов территорию областного центра предполагается очистить уже до конца года.
Подсказка
Я знаю чья машина
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