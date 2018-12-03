Мужчина уснул в баре и лишился телефона

Преступника удалось вычислить. Он признался в воровстве.

Мировой судья СУ № 1 Левобережного района Липецка рассмотрел обвинение в краже в отношении ранее судимого за нелегальный оборот наркотиков мужчины. Подсудимый признался в воровстве и до приговора полностью возместил ущерб от кражи.



Как установил суд, преступление было совершено в одном из баров Левобережья. Подсудимый заметил там уснувшего за столиком мужчину и решил поживиться его имуществом. Так он украл Xiaomi Redmi 5 стоимостью 11 989 рублей. Мужчина скрылся с места преступления.



Суд признал липчанина виновным в краже и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 160 часов.