Происшествия

сегодня, 10:15

Мужчина уснул в баре и лишился телефона

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#бар #кража #телефон
Мужчина уснул в баре и лишился телефона

Преступника удалось вычислить. Он признался в воровстве.

Мировой судья СУ № 1 Левобережного района Липецка рассмотрел обвинение в краже в отношении ранее судимого за нелегальный оборот наркотиков мужчины. Подсудимый признался в воровстве и до приговора полностью возместил ущерб от кражи.

Как установил суд, преступление было совершено в одном из баров Левобережья. Подсудимый заметил там уснувшего за столиком мужчину и решил поживиться его имуществом. Так он украл Xiaomi Redmi 5 стоимостью 11 989 рублей. Мужчина скрылся с места преступления.

Суд признал липчанина виновным в краже и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 160 часов.
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#бар #кража #телефон

Комментарии (4)

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Ёж

11 минут назад
А как же видеонаблюдение?
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Ыыы

22 минуты назад
сосед, он ему и так присунул между теплых от вина губ
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Гость

23 минуты назад
Правильно сделал! не чего спать в баре, следующий раз отпетушат хором что бы знал ссучара как провоцировать.
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сосед

сегодня, 10:22
хорошо хоть так ,а могли бы и присунуть и по губам поводить,уснул он ,дома надо спать
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