Спорт

50 минут назад

Липецкий боксер Гарик Геворкян потерпел второе поражение на профессиональном ринге (ВИДЕО)

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#Бокс #Гарик Геворкян
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Липецкий боксер Гарик Геворкян потерпел второе поражение на профессиональном ринге (ВИДЕО)

Бой продлился все шесть раундов, но решение судей не в пользу липчанина было единогласным.

Липецкий боец Гарик Геворкян принял участие в вечере профессионального бокса «Галактическая схватка-2» в поселке Эсто-Садок под Сочи и потерпел второе поражение в своей карьере в весовой категории до 57,2 кг.

21-летний Геворкян мог считаться фаворитом перед боем со своим соперником Магомедом Курбановым из Касписйка, ведь на счету липчанина до этого были 5 побед на профессиональном ринге, две ничьи и лишь одно поражение. 28-летний соперник проводил свой третий профи-бой, при этом два предыдущих он завершил досрочными победами.

На этот раз Курбанову пришлось провести все запланированные 6 раундов. В результате единогласным решением судей победу одержал Курбанов, в третьем раунде к тому же разбивший липчанину нос.

Вот как прокомментировал бой сайт allfight.ru: «Курбанов демонстрировал хладнокровие и работал более точно. У Геворкяна к концу поединка почти не осталось сил, но он на морально-волевых качествах дошел до конца. Поединок получился многоударным и бескомпромиссным».

Добавим, что первое поражение на профессиональном ринге Геворкян потерпел два года назад от Александра Крашенинникова из Тольятти (это был его третий бой). С тех пор он одержал 4 победы и один раз завершил бой вничью. Гарик еще только в начале пути, ведь ему всего 21 год.

В главном бой «Галактической схватки-2» россиянин Умар Саламов проводил защиту титулов Eurasian Boxing Parliament и WBO International с Эмменуэлем Анимом из Ганы. Бой прошел все десять раундов, и в итоге чеченский боксер сохранил свои титулы.

Фото www.sport48.ru

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#Бокс #Гарик Геворкян
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Комментарии (2)

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Тимоха

7 минут назад
Гарику нужен другой тренер и хорошие спаринг партнеры , а не те лошки с кем он сейчас работает . Да и манера боя должна быть более агресивная , потому что это профессиональный бокс . Такое ощущение , что он уже наелся бокса , а может мотивация не та какую он хотел .
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Вася

44 минуты назад
Геворкян- липецкий боксёр? Дальше можете не продолжать.
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