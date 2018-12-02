Путин рассказал о беседе с Трампом на саммите G20

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 рассказал, что пообщался с Дональдом Трампом "на ногах". По словам российского лидера, он в двух словах ответил на вопросы американского коллеги по поводу инцидента в Черном море.





По его словам, он обсудил с Трампом инцидент в Керченском проливе.



Он также добавил, что у президента США «своя позиция по данному вопросу».



Путин выразил сожаление из-за отмены полноценной встречи с Трампом.



Ранее сообщалось, что Белый дом подтвердил беседу Путина и Трампа. Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе саммита G20 пообщался с американским лидером Дональдом Трампом «на ногах». Об этом сообщает РИА «Новости» По его словам, он обсудил с Трампом инцидент в Керченском проливе.Он также добавил, что у президента США «своя позиция по данному вопросу».Путин выразил сожаление из-за отмены полноценной встречи с Трампом.Ранее сообщалось, что Белый дом подтвердил беседу Путина и Трампа.