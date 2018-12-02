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Путин рассказал о беседе с Трампом на саммите G20
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 рассказал, что пообщался с Дональдом Трампом "на ногах". По словам российского лидера, он в двух словах ответил на вопросы американского коллеги по поводу инцидента в Черном море.
По его словам, он обсудил с Трампом инцидент в Керченском проливе.
Он также добавил, что у президента США «своя позиция по данному вопросу».
Путин выразил сожаление из-за отмены полноценной встречи с Трампом.
Ранее сообщалось, что Белый дом подтвердил беседу Путина и Трампа.