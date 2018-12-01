В России

55 минут назад

В Керченском проливе столкнулись два корабля

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В Керченском проливе столкнулись два корабля

В процессе маневрирования «Леди Мария» задела винтом правую якорную цепь теплохода «Азов Конкорд». В результате произошедшего у судна «Леди Мария» слегка поврежден один винт, а «Азов Конкорд» встал на якорь.

В районе Керченского пролива произошло столкновение двух судов, которое не повлекло серьезных последствий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Росморречфлота.

«Леди Мария» (Lady Maria, флаг Того) во время маневрирования 30 ноября в 02:26 мск зацепила винтом правую якорную цепь теплохода «Азов Конкорд» (Azov Concord, флаг Мальта). «Леди Мария» доложила, что поврежден винт, «Азов Конкорд» отдал аварийный правый якорь с якорь-цепью, встал на якорь в других координатах, загрязнений нет, пострадавших нет. Никаких последствий серьезных нет», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что оба судна сохранили ход и могут далее выполнять свои задачи, - передает РБК.
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