55 минут назад
В Керченском проливе столкнулись два корабля
В процессе маневрирования «Леди Мария» задела винтом правую якорную цепь теплохода «Азов Конкорд». В результате произошедшего у судна «Леди Мария» слегка поврежден один винт, а «Азов Конкорд» встал на якорь.
«Леди Мария» (Lady Maria, флаг Того) во время маневрирования 30 ноября в 02:26 мск зацепила винтом правую якорную цепь теплохода «Азов Конкорд» (Azov Concord, флаг Мальта). «Леди Мария» доложила, что поврежден винт, «Азов Конкорд» отдал аварийный правый якорь с якорь-цепью, встал на якорь в других координатах, загрязнений нет, пострадавших нет. Никаких последствий серьезных нет», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что оба судна сохранили ход и могут далее выполнять свои задачи, - передает РБК.