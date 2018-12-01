МЧС передает экстренное предупреждение

На Липецк надвигается сильная метель.

Главное управление МЧС РФ по Липецкой области предупреждает жителей региона о непогоде.



Как сообщает пресс-служба управления, сегодня с 18.00 и до 18.00 второго декабря в регионе ожидаются неблагоприятные метеоусловия: сильный снег ночью, метель, на дорогах снежные заносы.



Спасатели обращают внимание липчан на необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра:



При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам



В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.



При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

