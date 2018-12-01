Погода в Липецке

сегодня, 12:57

МЧС передает экстренное предупреждение

9 2027
#метель
2
МЧС передает экстренное предупреждение

На Липецк надвигается сильная метель.

Главное управление МЧС РФ по Липецкой области предупреждает жителей региона о непогоде.

Как сообщает пресс-служба управления, сегодня с 18.00 и до 18.00 второго декабря в регионе ожидаются неблагоприятные метеоусловия: сильный снег ночью, метель, на дорогах снежные заносы. 

Спасатели обращают внимание липчан на необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра: 

При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам  

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. 

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар. 
9 2027
#метель
2

Комментарии (9)

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аноним

13 минут назад
Липецк, второй вариант
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Липецк

14 минут назад
аноним, а учиться где будешь? Или дебилом больше устраивает?!
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аноним

31 минуту назад
Метель заметай №20- ую школу что бы откапывали всю Зиму.
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Леночка

32 минуты назад
Вау-у,а у меня шины еще летние,на моем матизике!
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777

33 минуты назад
Ура ура ура!!!!!!!!!!!! Снегопады и Метели накроют Липецк)
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skrip

34 минуты назад
Щас поеду на встречу вьюге.
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Гость

41 минуту назад
Если предупредили то ничего не будет, уже проверенный факт
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автоледи

48 минут назад
техника готова надеюсь,разгребать сугробики?
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Да

52 минуты назад
Все просто, пришла зима.
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