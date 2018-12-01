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На Марсе нашли странный блестящий объект

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На Марсе нашли странный блестящий объект

Аппарат Curiosity обнаружил на поверхности Марса блестящий предмет, напоминающий самородок. Ученые считают, что это может быть метеорит.

Аппарат Curiosity обнаружил на поверхности Марса необычный блестящий предмет, похожий на самородок металла. Об этом 28 ноября сообщили в NASA.

Объекту, замеченному на снимке одной из камер марсохода, дали название Little Colonsay (Маленький Колонси).

«Один из образцов, который мы пытаемся лучше рассмотреть, — это Little Colonsay. Группа планирования полагает, что это может быть метеорит, потому что он блестит», — приводит «РИА Новости» слова доктора Сюзанны Швенцер.

В то же время она отметила, что для точного установления происхождения предмета потребуется химический анализ.

Марсоход Curiosity находится на Красной планете с августа 2012 года. За это время он обнаружил следы исчезнувших теплых пресноводных озер и рек.

16 ноября сообщалось, что ученые объяснили возникновение гигантских каньонов на Марсе «великими потопами», - пишут "Известия".
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