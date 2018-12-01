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Путин и Трамп поздоровались на саммите G20
Запланированные ранее двусторонние переговоры между президентами России и США были отменены по инициативе американской стороны.
Президенты просто поздоровались, возможности пообщаться у них не было, - отметил он.
Помощник президента также подтвердил, что главы государств поздоровались, - передает РИА-Новости.
Трамп, в свою очередь, выразил надежду на то, что сможет встретиться с Путиным в будущем, когда ситуация, связанная с событиями в Керченском проливе будет урегулирована.
"Нам не нравится, что произошло. Мы этому не рады, никто этому не рад. Надеемся, что им удастся это скоро урегулировать, потому что мы хотели бы встретиться с президентом Путиным", — сказал глава Белого дома. Позднее президент США отметил, что не знает, сумеет ли он "обменяться любезностями" с российским лидером.
Запланированные ранее двусторонние переговоры между президентами России и США были отменены по инициативе американской стороны. Причиной такого шага в Вашингтоне назвали инцидент с задержанием российскими пограничниками украинских кораблей в Керченском проливе. Сам глава Белого дома заявил журналистам, что иных мотивов у него не было.
"Это единственная причина", — подчеркнул Дональд Трамп. Ранее некоторые СМИ предполагали, что встречу отменили из-за сделки со следствием экс-адвоката Трампа Майкла Коэна, который признался, что давал конгрессу ложные показания по переговорам между Trump Organization и представителями России о строительстве небоскреба компании.
Инцидент в Керченском проливе произошел в минувшее воскресенье. Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — пересекли государственную границу России, совершали опасные маневриры, не подчинялись законным требованиям российских пограничников. Те были вынуждены применить оружие.
Пограничники задержали украинские корабли с 24 моряками, трое из которых были ранены, в их отношении возбудили уголовное дело. В Москве инцидент назвали провокацией, Киев ввел военное положение в ряде регионов страны.
Саммит "Большой двадцатки" стартовал в пятницу в Буэнос-Айресе с рабочего заседания глав государств. Открыл его президент Аргентины Маурисио Макри. Канцлер Германии Ангела Меркель не смогла принять участие в первом дне работы саммита, так как в ее самолете обнаружили техническую неисправность.
G20 — ведущий форум для обсуждения вопросов глобального экономического партнерства. Этот формат объединяет страны, на долю которых приходится около 85 процентов мирового ВВП.
Среди тем, которые обсудят лидеры крупнейших экономик мира в Буэнос-Айресе — торговля, цифровая экономика, климатические изменения, устойчивое развитие и гендерное равенство.
РИА Новости https://ria.ru/world/20181201/1536926346.html