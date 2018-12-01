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Украина хочет запретить въезд и российским женщинам
Украина должна запретить въезд российским женщинам – с таким заявлением выступил депутат Верховной рады от партии "Народный фронт", бывший командир батальона "Миротворец" Андрей Тетерук.
"На протяжении последних лет мы были свидетелями, как в Соединенных Штатах были задержаны именно женщины, которые шпионили на Российскую Федерацию — это и Анна Чапман, и Мария Бутина. И они успешно выполняли свою деятельность, и я не вижу смысла вводить ограничения исключительно для мужчин", — заявил депутат.
По мнению Тетерука, Украина должна ввести визовый режим с Россией и "решить эту проблему раз и навсегда", - передает РИА-Новости.
Президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил, что Киев на фоне установления военного положения в ряде регионов страны решил ограничить въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.
Этот режим ввели после инцидента с нарушением украинскими кораблями государственной границы России. Пограничникам пришлось применить оружие, чтобы задержать нарушителей, при этом трое из 24 украинских военных были ранены. На этой неделе их всех арестовали.
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией.
Марию Бутину задержали в США в июле этого года, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянку обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом.
Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".
Анну Чапман арестовали в США в июне 2010 года по обвинению в том, что не поставила американские власти в известность о сотрудничестве с иностранным правительством.
Восьмого июля 2010 года Чапман признала себя виновной в нелегальном сотрудничестве с Россией и была выслана на родину вместе с ещё девятью фигурантами этого дела в обмен на четырех российских граждан, обвинённых ранее в шпионаже в пользу США и Великобритании.