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Трамп ввёл режим ЧС на Аляске после землетрясения

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#Землетрясение на Аляске
Трамп ввёл режим ЧС на Аляске после землетрясения

Президент США Дональд Трамп объявил федеральный режим ЧС на Аляске, где накануне произошло землетрясение магнитудой 7,1. Его эпицентр располагался примерно в 13 км к северу от Анкориджа — крупнейшего города штата.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о чрезвычайной ситуации на Аляске, - сообщает Белый дом.

"Президент Дональд Трамп объявил в штате Аляска режим чрезвычайной ситуации и приказал выделить штату федеральную помощь в дополнение к уже предпринимаемым усилиям государства и сил местного реагирования в связи со стихийным бедствием в районах, пострадавших от землетрясения 30 ноября", - говорится в заявлении.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в пятницу на Аляске, - передает "Интерфакс".

Американские СМИ сообщают, что во время землетрясения прекратили вещание телеканалы на Аляске. Также поступает информация о перекрытии шоссе к югу от Анкориджа из-за камнепада. Сообщается о проблемах в электроснабжении с работой телефонных линий. В Анкоридже перестала работать часть светофоров, отмечает местная газета.
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#Землетрясение на Аляске

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