сегодня, 09:45
Трамп ввёл режим ЧС на Аляске после землетрясения
Президент США Дональд Трамп объявил федеральный режим ЧС на Аляске, где накануне произошло землетрясение магнитудой 7,1. Его эпицентр располагался примерно в 13 км к северу от Анкориджа — крупнейшего города штата.
"Президент Дональд Трамп объявил в штате Аляска режим чрезвычайной ситуации и приказал выделить штату федеральную помощь в дополнение к уже предпринимаемым усилиям государства и сил местного реагирования в связи со стихийным бедствием в районах, пострадавших от землетрясения 30 ноября", - говорится в заявлении.
Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в пятницу на Аляске, - передает "Интерфакс".
Американские СМИ сообщают, что во время землетрясения прекратили вещание телеканалы на Аляске. Также поступает информация о перекрытии шоссе к югу от Анкориджа из-за камнепада. Сообщается о проблемах в электроснабжении с работой телефонных линий. В Анкоридже перестала работать часть светофоров, отмечает местная газета.