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Умер экс-президент США Джордж Буш-старший
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Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет.
Сорок первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет, - говорится в заявлении его сына Джорджа Буша-младшего.
"Джен, Нейл, Марвин, Доро и я с прискорбью сообщаем, что, прожив 94 выдающихся года, скончался наш дорогой отец", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter центра Буша-младшего, передает РИА-Новости.
Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Его международная политика была отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша-старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.
"Джен, Нейл, Марвин, Доро и я с прискорбью сообщаем, что, прожив 94 выдающихся года, скончался наш дорогой отец", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter центра Буша-младшего, передает РИА-Новости.
Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Его международная политика была отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша-старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.
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Кривский