В мире

сегодня, 09:38

Умер экс-президент США Джордж Буш-старший

1 172
#Джордж Буш-старший
Умер экс-президент США Джордж Буш-старший

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет.

Сорок первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет, - говорится в заявлении его сына Джорджа Буша-младшего.

"Джен, Нейл, Марвин, Доро и я с прискорбью сообщаем, что, прожив 94 выдающихся года, скончался наш дорогой отец", — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Twitter центра Буша-младшего, передает РИА-Новости.

Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Его международная политика была отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша-старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.


1 172
#Джордж Буш-старший

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Кривский

сегодня, 09:50
Пора а то черти заждались уже его там
ответить

Еще в рубрике

Путин и Трамп поздоровались на саммите G20
#Путин #Трамп #саммит G20
Путин и Трамп поздоровались на саммите G20

31 минуту назад

В мире
Украина хочет запретить въезд и российским женщинам
#Украина #Россия
Украина хочет запретить въезд и российским женщинам

сегодня, 09:51

В мире
Трамп ввёл режим ЧС на Аляске после землетрясения
#Землетрясение на Аляске
Трамп ввёл режим ЧС на Аляске после землетрясения

сегодня, 09:45

В мире
СБУ проводит обыски на территории Киево-Печерской лавры
#Киево-Печерской лавра #обыски
СБУ проводит обыски на территории Киево-Печерской лавры

вчера, 13:46

В мире
Ангела Меркель вылетела на саммит G20 обычным пассажиром
#саммит G20 #Меркель
Ангела Меркель вылетела на саммит G20 обычным пассажиром

вчера, 13:25

В мире
Украина провела военные учения в Азовском море
#Украина #Азовское море
Украина провела военные учения в Азовском море

вчера, 13:05

В мире