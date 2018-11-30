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45 минут назад
Липецкая вечЁрка: пожар на складе, работящие пенсионеры и юбилей в стиле Октоберфеста
Представляем вам обзор самых популярных у пользователей липецких новостей в пятницу, 30 ноября.
Сегодня интересовались подробностями ночного пожара. В Лебедяни загорелся склад завода строительно-отделочной техники. Огонь охватил здание в 1 000 квадратных метров. Возгорание удалось полностью локализовать только к 10 утра. До этого Лебедянь была затянута паром от тушения. Ущерб от пожара будет выяснен позже.
Липчане не оставили без внимания сообщение насчет продолжающих трудиться пенсионеров. После выхода на пенсию по старости продолжают работать 25% липчан в возрасте от 55 (60) и до 72 лет. В стране уровень занятости среди этой возрастной категории выше — 28,8%.
Почти две сотни комментариев оставлено по поводу того, что «Юбилей Липецкой области планируют отметить в стиле Октоберфеста». О таких планах обмолвился врио губернатора региона Игорь Артамонов.