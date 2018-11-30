Новости в instagram

45 минут назад

Липецкая вечЁрка: пожар на складе, работящие пенсионеры и юбилей в стиле Октоберфеста

359
#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: пожар на складе, работящие пенсионеры и юбилей в стиле Октоберфеста

Представляем вам обзор самых популярных у пользователей липецких новостей в пятницу, 30 ноября.

Сегодня интересовались подробностями ночного пожара. В Лебедяни загорелся склад завода строительно-отделочной техники. Огонь охватил здание в 1 000 квадратных метров. Возгорание удалось полностью локализовать только к 10 утра. До этого Лебедянь была затянута паром от тушения. Ущерб от пожара будет выяснен позже.

Липчане не оставили без внимания сообщение насчет продолжающих трудиться пенсионеров. После выхода на пенсию по старости продолжают работать 25% липчан в возрасте от 55 (60) и до 72 лет. В стране уровень занятости среди этой возрастной категории выше — 28,8%.

Почти две сотни комментариев оставлено по поводу того, что «Юбилей Липецкой области планируют отметить в стиле Октоберфеста». О таких планах обмолвился врио губернатора региона Игорь Артамонов.

Не осталась без внимания новость про проблемы реноваторов «Спутника». Владелец объекта нарушил существующее законодательство. В частности, застройщик запоздал с обращением за продлением срока реконструкции «Спутника».
359
#обзор #события #вечЁрка

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецкий маньяк - тот самый!
#маньяк
25
Липецкий маньяк - тот самый!

сегодня, 15:16

Происшествия
В областной больнице появится вертолетная площадка
#бюджет #публичные слушания
16
В областной больнице появится вертолетная площадка

сегодня, 11:15

Общество
Директор горевшего предприятия срочно едет в Лебедянь из Москвы
#пожар #склад
43
Директор горевшего предприятия срочно едет в Лебедянь из Москвы

сегодня, 10:57

Происшествия
Лебедянь заволокли клубы пара
#пожар
16
Лебедянь заволокли клубы пара

сегодня, 09:36

Происшествия
Юбилей Липецкой области планируют отметить в стиле Октоберфеста
#фестиваль
191
Юбилей Липецкой области планируют отметить в стиле Октоберфеста

сегодня, 06:46

Общество
Липецкая вечЁрка: смерть на заводе, новая начальница и приговор стрелку
#обзор #события #вечёрка
11
Липецкая вечЁрка: смерть на заводе, новая начальница и приговор стрелку

вчера, 20:18

Новости в instagram