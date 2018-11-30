Экономика

сегодня, 18:14

Банкротство не помешает Липецкому заводу гусеничных тягачей сохранить производство и рабочие места

6 506
#банкротство
2
Банкротство не помешает Липецкому заводу гусеничных тягачей сохранить производство и рабочие места

По словам руководства общества с ограниченной ответственностью «Липецкий завод гусеничных тягачей» (ЛЗГТ), банкротство, объявленное на днях на основании решения Арбитражного суда Липецкой области, не связано с деятельностью предприятия.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, пойти на такие радикальные меры заставила несостоятельность предприятий группы Концерна «Тракторные заводы». Предприятия связаны между собою корпоративными взаимоотношениями, объяснили в руководстве ЛЗГТ.

« Решение о банкротстве было принято с целью сохранить стратегически важное для страны производство и рабочие места. Самое главное, что более семисот сотрудников предприятия продолжают работать и получать зарплату», - прокомментировал ситуацию исполнительный директор завода Вадим Павлов.

На предприятии заверили, что совместно с руководством администрации региона контролируют все процессы, происходящие вокруг завода. По словам Вадима Павлова, потребность государства в производимой продукции позволяет прогнозировать размещение как экспортных, так и государственных заказов, а также загрузку мощностей на ближайшие 3-5 лет. Это не только обеспечит работу предприятия, но и сохранит сложившийся здесь трудовой коллектив.
6 506
#банкротство
2

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

456

4 минуты назад
А где он находится?
ответить

Ю.Никулин

7 минут назад
Всё уже украдено до вас.
ответить

Т

20 минут назад
Воруй , хапай, тащи ... За это ничего не будет ...., И снова,,,! воруй , хапай , тащи , Все по-путински !!!
ответить

Антисоветчик

24 минуты назад
Завод идёт к закрытию. Судя по всему экспорт военной техники вообще прекратится. Для российской армии эти тягачи вообще не нужны. Война не предвидится, а вот санкции точно будут. Что будет сейчас, сначала отправят на пенсию, тех кто уже достиг пенсионного возраста, до НГ отправят домой тех, кто достиг предпенсионного возраста, потом начнут выдавливать остальных, параллельно распродавая имущество.
ответить

США

37 минут назад
Все идет по плану.
ответить

skrip

48 минут назад
Ну теперь коллективы начнут брать повышенные социалистические обязательства.
ответить

Еще в рубрике

К 2022 году каждый второй липчанин будет лечиться у частного доктора
#конкуренция #рынок
98
К 2022 году каждый второй липчанин будет лечиться у частного доктора

вчера, 16:10

Общество
Себестоимость строительства нового жилья оказалась выше цены готовой первички
#жилье
4
Себестоимость строительства нового жилья оказалась выше цены готовой первички

вчера, 15:56

Экономика
Липецкий оборонный завод признан банкротом
#банкротство
37
Липецкий оборонный завод признан банкротом

вчера, 07:56

Экономика
Липецкая область – аутсайдер роста промышленного производства в Центральном Черноземье
#рейтинг #промышленность
32
Липецкая область – аутсайдер роста промышленного производства в Центральном Черноземье

27.11.2018 13:10

Экономика
Липчане больше тратили и меньше копили
#доходы населения
11
Липчане больше тратили и меньше копили

21.11.2018 11:47

Экономика
В особой экономической зоне «Липецк» рекордное количество новых инвесторов
#ОЭЗ "Липецк"
41
В особой экономической зоне «Липецк» рекордное количество новых инвесторов

20.11.2018 14:21

Экономика