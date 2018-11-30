сегодня, 18:14
Банкротство не помешает Липецкому заводу гусеничных тягачей сохранить производство и рабочие места
По словам руководства общества с ограниченной ответственностью «Липецкий завод гусеничных тягачей» (ЛЗГТ), банкротство, объявленное на днях на основании решения Арбитражного суда Липецкой области, не связано с деятельностью предприятия.
« Решение о банкротстве было принято с целью сохранить стратегически важное для страны производство и рабочие места. Самое главное, что более семисот сотрудников предприятия продолжают работать и получать зарплату», - прокомментировал ситуацию исполнительный директор завода Вадим Павлов.
На предприятии заверили, что совместно с руководством администрации региона контролируют все процессы, происходящие вокруг завода. По словам Вадима Павлова, потребность государства в производимой продукции позволяет прогнозировать размещение как экспортных, так и государственных заказов, а также загрузку мощностей на ближайшие 3-5 лет. Это не только обеспечит работу предприятия, но и сохранит сложившийся здесь трудовой коллектив.
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Ю.Никулин
Т
Антисоветчик
США
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