В Липецкой области прекратится снег

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без осадков.

Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов мороза, днем температура составит от 4 до 9 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью от 8 до 10 градусов мороза, днем от 4 до 6 градусов мороза.