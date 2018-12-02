Погода в Липецке

58 минут назад

В Липецкой области прекратится снег

3 655
В Липецкой области прекратится снег

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. 

Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 7 до 12 градусов мороза, днем температура составит от 4 до 9 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Температура ночью от 8 до 10 градусов мороза, днем от 4 до 6 градусов мороза.

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Комментарии (3)

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липчанка

2 минуты назад
ну и хер с ним
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Ужас

27 минут назад
Очень плохо что снег прекратится , у меня так всё вымерзает!
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Знаете

28 минут назад
честно вам верить себя не уважать
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