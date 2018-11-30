Циклон с юга принесет в Липецкую область снег

В субботу территория Липецкой области все еще продолжит оставаться под влиянием антициклона, однако с приближением южного циклона усилится юго-восточный ветер, и уже во второй половине дня местами пройдет небольшой снег.

В ночь с 1 на 2 декабря и в течение суток 2 декабря с выходом южного циклона ожидается умеренный, местами сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы. 3 декабря Липецкая область окажется в тылу циклона снег прекратится. Среднесуточные температуры составят 1 декабря 9-10 градусов мороза, что на 6 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек., местами с порывами до 17 м/сек. Температура ночью от 13 до 18 градусов мороза, днем температура составит от 5 до 10 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 15 до 17 градусов мороза, днем от 5 до 7 градусов мороза.

День 1 декабря стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +12 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 29 градусов мороза.