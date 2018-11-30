В России
25 минут назад
Автобус с 18 шахтерами перевернулся в Кузбассе
30 ноября на трассе в Новокузнецком районе Кемеровской области опрокинулся автобус с шахтерами.
Как сообщает VSE42.RU, шахтеры возвращались домой со смены. По дороге водитель потерял управление транспортным средством, в результате чего автобус опрокинулся.
Автобус ПАЗ двигался по технологической дороге, съехал в обочину и упал на бок.
В салоне находились 18 щахтеров, трое из них обратились за медицинской помощью в связи с получением незначительных травм. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
Автобус ПАЗ двигался по технологической дороге, съехал в обочину и упал на бок.
В салоне находились 18 щахтеров, трое из них обратились за медицинской помощью в связи с получением незначительных травм. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.