В России

25 минут назад

Автобус с 18 шахтерами перевернулся в Кузбассе

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#Авария #ДТП

30 ноября на трассе в Новокузнецком районе  Кемеровской области опрокинулся автобус с шахтерами.

Как сообщает VSE42.RU, шахтеры возвращались домой со смены. По дороге водитель потерял управление транспортным средством, в результате чего автобус опрокинулся.

Автобус ПАЗ двигался по технологической дороге, съехал в обочину и упал на бок.

В салоне находились 18 щахтеров, трое из них обратились за медицинской помощью в связи с получением незначительных травм. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.
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#Авария #ДТП

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