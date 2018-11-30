В России рассмотрят законопроект о продаже «красивых» автономеров

Минэкономразвития (МЭР) и МВД разрабатывают проект постановления о продаже «красивых» автомобильных номеров на интернет-аукционах.

В МЭР «Известиям» рассказали, что документ планируют внести в правительство в сентябре следующего года после вступления в силу закона «О государственной регистрации транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

В настоящее время решается вопрос о номерах, участвующих в торгах, а также о том, кто будет контролировать организацию аукционов и определять для них критерии. Также планируется предусмотреть возможные нарушения и способы борьбы с ними.

Купить номер с желаемой комбинацией букв и цифр можно уже сейчас. Чаще всего граждане получают их, покупая подержанный автомобиль. Стоимость знаков в Сети достигает 3 млн — такова стоимость комбинации «ХХХ». Самые дешевые начинаются с цифры 0.

Продажа автомобильных номеров широко распространена в мире. Например, в Дании за необходимое сочетание букв и цифр жители платят €1 тыс., а в Бельгии за €2 тыс. на номере можно написать почти всё что угодно.