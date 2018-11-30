Общество

42 минуты назад

В Липецке ограничили выход на лед

2 355
#лед
В Липецке ограничили выход на лед

27 ноября администрацией города принято постановление «Об ограничении выхода на ледовое покрытие водных объектов города Липецка».

В целях обеспечения безопасности выход людей и выезд автотранспортных средств на ледовое покрытие водных объектов города ограничен в период становления и таяния льда.

Управление по делам ГО и ЧС города напоминает, что пренебрежение элементарными правилами безопасности на водоемах может привести к нежелательным последствиям. Проявите сознательность и ответственность к собственной безопасности!

Спасатели призывают всех, особенно любителей подледного лова, не выходить на лед в этот период.

При возникновении чрезвычайной ситуации обращайтесь по телефону «112».

2 355
#лед

Комментарии (2)

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Милая Оксана

12 минут назад
Не надо создавать проблему на ровном месте ! И делать видимость заботы о людях ! Целые отделы сидят и строчат приказы и постановления , а всего то надо просто всем соответствующим службам делать свою работу за наши налоги !
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Гость

36 минут назад
Каждый год одно и то же силявок ловят то унесет их то утонут. Надо щтраф в водить т 10 вышел на лед. Плати. Сколько наних денег уходит люди сами рискуют. Ради силявки
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