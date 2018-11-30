В Липецке ограничили выход на лед

27 ноября администрацией города принято постановление «Об ограничении выхода на ледовое покрытие водных объектов города Липецка».

В целях обеспечения безопасности выход людей и выезд автотранспортных средств на ледовое покрытие водных объектов города ограничен в период становления и таяния льда.

Управление по делам ГО и ЧС города напоминает, что пренебрежение элементарными правилами безопасности на водоемах может привести к нежелательным последствиям. Проявите сознательность и ответственность к собственной безопасности!

Спасатели призывают всех, особенно любителей подледного лова, не выходить на лед в этот период.

При возникновении чрезвычайной ситуации обращайтесь по телефону «112».