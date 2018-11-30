Общество

сегодня, 15:48

В Липецке начал работать мобильный пост весового контроля

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#транспорт #дороги
В Липецке начал работать мобильный пост весового контроля

В Липецке проведены тестовые испытания мобильного поста весового контроля. Его использование поможет сохранить городские дороги.

Как сообщает пресс-служба администрации города, пункт состоит из двух платформ с датчиками и  компьютера со специальным программным обеспечением, на которую по системе Bluetooth (беспроводного соединения) передаются данные о нагрузке на каждую из осей автомобиля. Оборудование стоит около 3,5 млн. рублей.

- Максимально допустимая масса автомобиля, который может передвигаться по городским улицам – 44 тонны, - рассказывает заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин. К сожалению, приходится констатировать, что нередко это правило нарушается нерадивыми перевозчиками. Прибавьте сюда перегруженность магистралей областного центра легковым транспортом, и поймете, как быстро могут прийти в негодность даже обновленные проезжие части.

Для первого тестового испытания устройство разместили на улице Ударников в районе Сырский Рудник. Эта дорога соединяет федеральную трассу Орел-Тамбов и Воронежское шоссе, а потому пользуется популярностью у водителей большегрузов. Так за 15 минут работы поста весового контроля было выявлено сразу несколько нарушителей. Согласно действующему законодательству, ответственность за это несет не только водитель, но и грузоотправитель. В зависимости от степени перегруза штраф на физическое лицо может варьироваться от 1 до 10, на должностное – от 10 до 50, а на юридическое – от 100 до 500 тысяч рублей соответственно.

Вместе с тем, по словам Николая Воронина, основная цель внедрения весовых постов – не наказать грузоперевозчиков, а перевести отношения с ними в правовое русло.

- В перечень основных задач муниципалитета входит сохранение дорог в надлежащем состоянии. Поэтому глава Липецка Сергей Иванов поручил руководству профильного департамента, разработать комплекс мер, которые позволят сохранить проезжие части от повреждения в результате превышения максимально допустимой массы автомобилей. Вместе с тем, мы понимаем, что существует понятие «неделимый груз». Речь идет о больших тяжелых конструкциях, технике и тому подобном. Все это тоже надо перевозить. Для этого необходимо взять соответствующее разрешение, отплатив пошлину – 1,6 тысяч рублей. Оформить документ, дающий право на 10 таких поездок, можно обратившись в департамент дорожного хозяйства и благоустройства, или зарегистрировавшись на Портале госуслуг. В минувшем году это позволило пополнить дорожный фонд на 45 миллионов рублей. Все средства были направлены на ремонт магистралей города и региона, - отметил Николай Воронин.

Если тестовое испытание мобильного пункта весового контроля пройдет успешно, в ближайшее время на улицах города появятся еще несколько подобных устройств.

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#транспорт #дороги

Комментарии (7)

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Дёшево стоит

10 минут назад
Сразу видно по тендеру покупали.
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skrip

29 минут назад
Цель перевести в правовое русло.Нарушил оплатил как положено и поехал?Взять штраф в 10000 а потом отремонтировать дорогу за 80 лямов.Не удивлюсь если вся эта бойда принадлежит какой нибудь частной конторке при каком нибудь депутатишки, так же как фиксаторы превышения скорости.
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Петров

33 минуты назад
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/miopres
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Так держать

сегодня, 16:46
витёк, молодец дорнадзор, работает.
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Самосвал

сегодня, 16:41
Как ездили,так и будут ездить.Уважаемая администрация города,вы ещё не сделали ни одной дороги,вы меняете верхний слой асфальта,а основание остаётся прежним.В сметах,думаю,ремонт основания заложен.
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Калдырь

сегодня, 16:39
Ну выявили перегрузки, составили материалы, и что дальше. А дальше данные транспортные средства необходимо перемещать на специализированные стоянки, до устранения перегруза, а стоянок то нет и чем перемещать тоже нет. Или бабло собрали и пусть едут дальше.
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витёк

сегодня, 16:37
дороги не будут разбиваться только тогда когда будут соблюдать технологии и строить их будут не армяне за откаты а Русские.
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