В Липецке начал работать мобильный пост весового контроля

В Липецке проведены тестовые испытания мобильного поста весового контроля. Его использование поможет сохранить городские дороги.

Как сообщает пресс-служба администрации города, пункт состоит из двух платформ с датчиками и компьютера со специальным программным обеспечением, на которую по системе Bluetooth (беспроводного соединения) передаются данные о нагрузке на каждую из осей автомобиля. Оборудование стоит около 3,5 млн. рублей.



- Максимально допустимая масса автомобиля, который может передвигаться по городским улицам – 44 тонны, - рассказывает заместитель председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николай Воронин. К сожалению, приходится констатировать, что нередко это правило нарушается нерадивыми перевозчиками. Прибавьте сюда перегруженность магистралей областного центра легковым транспортом, и поймете, как быстро могут прийти в негодность даже обновленные проезжие части.



Для первого тестового испытания устройство разместили на улице Ударников в районе Сырский Рудник. Эта дорога соединяет федеральную трассу Орел-Тамбов и Воронежское шоссе, а потому пользуется популярностью у водителей большегрузов. Так за 15 минут работы поста весового контроля было выявлено сразу несколько нарушителей. Согласно действующему законодательству, ответственность за это несет не только водитель, но и грузоотправитель. В зависимости от степени перегруза штраф на физическое лицо может варьироваться от 1 до 10, на должностное – от 10 до 50, а на юридическое – от 100 до 500 тысяч рублей соответственно.



Вместе с тем, по словам Николая Воронина, основная цель внедрения весовых постов – не наказать грузоперевозчиков, а перевести отношения с ними в правовое русло.



- В перечень основных задач муниципалитета входит сохранение дорог в надлежащем состоянии. Поэтому глава Липецка Сергей Иванов поручил руководству профильного департамента, разработать комплекс мер, которые позволят сохранить проезжие части от повреждения в результате превышения максимально допустимой массы автомобилей. Вместе с тем, мы понимаем, что существует понятие «неделимый груз». Речь идет о больших тяжелых конструкциях, технике и тому подобном. Все это тоже надо перевозить. Для этого необходимо взять соответствующее разрешение, отплатив пошлину – 1,6 тысяч рублей. Оформить документ, дающий право на 10 таких поездок, можно обратившись в департамент дорожного хозяйства и благоустройства, или зарегистрировавшись на Портале госуслуг. В минувшем году это позволило пополнить дорожный фонд на 45 миллионов рублей. Все средства были направлены на ремонт магистралей города и региона, - отметил Николай Воронин.



Если тестовое испытание мобильного пункта весового контроля пройдет успешно, в ближайшее время на улицах города появятся еще несколько подобных устройств.



