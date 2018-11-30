«Ростелеком» в Липецкой области увеличил скорость доступа в интернет

Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» завершил первый этап увеличения скорости доступа в интернет для новых и действующих абонентов, подключенных к оптоволоконным сетям. Изменения коснулись более 2,3 тысяч клиентов, проживающих в регионе. В среднем скорости доступа в сеть увеличены в 2 раза, при этом размер абонентской платы остался без изменений. Средняя пропускная способность интернет-соединения до апгрейда составляла около 50 Мбит/с. Теперь диапазон скорости расширился до 90 Мбит/с днем и до 100 Мбит/с ночью.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Услугами доступа в интернет на скорости сто и более Мбит/с пользуется уже более половины абонентов «Ростелекома» в Липецкой области. И, конечно, мы стараемся поднять скорость и для остальных пользователей. Этот необходимая мера: технологии развиваются, цифровые решения всё более требовательны к трафику. Цифровые услуги давно уже вошли в понятие качества жизни, поэтому мы делаем всё возможное, чтобы сделать их доступными как можно большему количеству жителей региона. В том числе - пользователям архивных тарифов. Для них увеличение скорости произойдёт автоматически до конца 2019 года. Им станут доступны даже такие высокотехнологичные сервисы, как «Умный дом» или «Видеонаблюдение».

Коробочное решение для обеспечения безопасности и комфорта «Умный дом» от «Ростелекома» включает в себя систему видеонаблюдения, управляющий контроллер и различные датчики. В случае затопления, возгорания, появления в доме посторонних, перекрытия обзора или отключения камеры система сразу оповестит о проблеме посредством SMS, e-mail или Push-уведомления. Отслеживать события в доме и за его пределами можно онлайн через личный кабинет на сайте сервиса или мобильное приложение «Умный дом» (16+).

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Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Липецкая области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».

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Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.

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ПАО «Ростелеком» – национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.

Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

«Ростелеком» – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10,1 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное «Интерактивное ТВ», более 1 млн пользователей мобильной связи.

В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от «Умного дома» до ключевого участия в приоритетной национальной программе «Цифровая экономика».

Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб. Стабильное финансовое положение «Ростелекома» подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.



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