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сегодня, 14:27

Бывшую начальника почты обвиняют в растрате

3 764
#растрата
Бывшую начальника почты обвиняют в растрате

Собранные Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отделения почтовой связи в одном из сел Лев-Толстовского района. 

Как сообщает СУ СК РФ по Липецкой области, женщина признана виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения).

Следствием и судом установлено, что 40-летняя подсудимая, используя свое служебное положение, на протяжении года присваивала вверенные ей товарно-материальные ценности на сумму почти 20 тысяч рублей. Недостача была выявлена в ходе очередной ревизии.

Вину в совершении преступления фигурантка признала еще на стадии предварительного следствия и раскаялась в содеянном, а также добровольно возместила причиненный работодателю ущерб в полном объеме и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке.

Учитывая все обстоятельства, суд приговорил виновную к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
3 764
#растрата

Комментарии (3)

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Юрий

8 минут назад
А я и думаю где мой смартфон из китая.
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Енот

9 минут назад
Чего то жалко ее,не такая большая сумма.Некоторые воруют миллиардами
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vvv

45 минут назад
малооо ...украла .....за это 7-8 лет могли дать ......недавно в данкове 1.5 года за 19 тыс дали ...строгого
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