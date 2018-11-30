Бывшую начальника почты обвиняют в растрате

Собранные Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему начальнику отделения почтовой связи в одном из сел Лев-Толстовского района.

Как сообщает СУ СК РФ по Липецкой области, женщина признана виновной в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения).



Следствием и судом установлено, что 40-летняя подсудимая, используя свое служебное положение, на протяжении года присваивала вверенные ей товарно-материальные ценности на сумму почти 20 тысяч рублей. Недостача была выявлена в ходе очередной ревизии.



Вину в совершении преступления фигурантка признала еще на стадии предварительного следствия и раскаялась в содеянном, а также добровольно возместила причиненный работодателю ущерб в полном объеме и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела судом в особом порядке.



Учитывая все обстоятельства, суд приговорил виновную к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

