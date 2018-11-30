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Ангела Меркель вылетела на саммит G20 обычным пассажиром

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#саммит G20 #Меркель
Ангела Меркель вылетела на саммит G20 обычным пассажиром

Канцлер Германии Ангела Меркель вылетела на саммит G20 в Аргентину испанскими авиалиниями.

Канцлер Германии Ангела Меркель продолжила полет в Аргентину на саммит G20 - в пятницу утром она отправилась в Буэнос-Айрес из испанской столицы на борту самолета местной авиакомпании. Об этом сообщили ТАСС в кабмине ФРГ.

"Да, мы исходим из того, что она продолжила полет", - отметили в правительстве. Также там подтвердили, что канцлер летит в частном порядке как обычный пассажир. "Она прибудет в Аргентину вечером, это значит, что на мероприятия и встречи, запланированные на день, она не успеет", - указали в кабмине.

В четверг Меркель из-за технического дефекта в правительственном лайнере вынуждена была прервать полет в Аргентину на саммит G20. Полет канцлера продолжался всего около часа, когда в небе над Нидерландами экипаж принял решение повернуть обратно в Германию. Самолет Airbus А340 Konrad Adenauer благополучно сел в Кёльне. Как пишут СМИ, из строя вышла связь с наземными службами, ВВС ФРГ исключили внешние факторы.

После этого другой правительственный самолет доставил главу кабмина в Испанию, откуда она и вылетела около 09:00 (11:00 мск) пятницы.
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#саммит G20 #Меркель

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