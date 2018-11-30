сегодня, 13:05
Украина провела военные учения в Азовском море
Авиаудары условного противника имитировала армейская и штурмовая авиация ВСУ. Предыдущие учения на Азовском побережье украинские военные провели 23 ноября. Обстановка в акватории Азовского моря обострилась после инцидента в Керченском проливе 25 ноября.
"Штурмовая и армейская авиация имитировали удар воздушного противника по подразделениям, осуществляющим прикрытие морского побережья. Экипажи Вооруженных сил Украины-23-4 "Шилка", боевой машины "Стрела-10М" и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23 воздушные цели условно уничтожили, - говорится в сообщении ООС в Facebook. - Кроме того, произошло выполнение боевых пусков и стрельб по аэродинамическим целям на разной высоте".
По данным пресс-службы, в учениях принимали участие руководители различных уровней для совершенствования их навыков в управлении огнем "при действиях авиации противника на малых и предельно малых высотах".
Украина в 2018 году взяла курс на наращивание сил в Азовском море. Наряду с созданием базы военно-морских сил, начало полноценного функционирования которой ожидается до конца года, Киев сосредоточивает в этом районе авиацию, сухопутные силы и подразделения пограничников. Кроме того, власти периодически проводят на побережье военные учения, предыдущие были в октябре, - передает ТАСС.
Ранее Украина обвинила Россию в блокаде Азовского моря, заявив, что она проводит необоснованные проверки судов во время их прохода через Керченский пролив. Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил комплекс мер "по защите национальных интересов в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе".