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Математики назвали три самых влиятельных фильма в истории человечества
В составлении "самого объективного" списка самых влиятельных фильмов математики опирались на интернет-базу IMDb, включающую подробную информацию по 47 тысячам кинокартин, 20 тысячам режиссеров и 400 тысячам актеров.
Возглавила список картина «Волшебник страны Оз» Виктора Флеминга, вышедшая в 1939 году, - пишет Газета.ru.
На второй строчке оказались «Звездные войны: Эпизод IV» Джорджа Лукаса (1977). Третью занял триллер «Психо» Альфреда Хичкока (1960).
В первую десятку также вошли «Рождение нации» (1915), «Метрополис» (1927), «Франкенштейн» (1931), «Кинг-Конг» (1933), «Белоснежка и семь гномов» (1937), «Гражданин Кейн» (1941), «Космическая одиссея 2001 года» (1968).