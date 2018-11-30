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17 минут назад

Математики назвали три самых влиятельных фильма в истории человечества

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Математики назвали три самых влиятельных фильма в истории человечества

В составлении "самого объективного" списка самых влиятельных фильмов математики опирались на интернет-базу IMDb, включающую подробную информацию по 47 тысячам кинокартин, 20 тысячам режиссеров и 400 тысячам актеров.

Ученые-математики провели исследование на основе онлайн-платформы IMDb и похожих баз, чтобы выявить топ-20 самых влиятельных фильмов в истории кино.

Возглавила список картина «Волшебник страны Оз» Виктора Флеминга, вышедшая в 1939 году, - пишет Газета.ru.

На второй строчке оказались «Звездные войны: Эпизод IV» Джорджа Лукаса (1977). Третью занял триллер «Психо» Альфреда Хичкока (1960).

В первую десятку также вошли «Рождение нации» (1915), «Метрополис» (1927), «Франкенштейн» (1931), «Кинг-Конг» (1933), «Белоснежка и семь гномов» (1937), «Гражданин Кейн» (1941), «Космическая одиссея 2001 года» (1968).
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