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Украина расторгнет около 40 двусторонних договоров с Россией

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#Украина #Россия
Украина расторгнет около 40 двусторонних договоров с Россией

Украина в одностороннем порядке расторгнет около 40 договоров с Россией.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «1+1» заявил, что Киев в ближайшее время намерен расторгнуть около 40 соглашений с Москвой.

По его словам, украинская сторона за последнее время «убила 48 двусторонних соглашений (с Россией)».

Он отметил, что Киеву следует «относиться очень аккуратно» к этому, чтобы таким образом не навредить украинцам.

«Следующая порция будет очень быстро — около 40 соглашений», — сказал Климкин.

Также он заявил, что украинские власти коренным образом пересматривают всю договорно-правовую базу с Россией.

Ранее Климкин заявил о ненужности дипотношений между Россией и Украиной, - передает RT.
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#Украина #Россия

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