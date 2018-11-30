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сегодня, 11:41
Украина расторгнет около 40 двусторонних договоров с Россией
Украина в одностороннем порядке расторгнет около 40 договоров с Россией.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «1+1» заявил, что Киев в ближайшее время намерен расторгнуть около 40 соглашений с Москвой.
По его словам, украинская сторона за последнее время «убила 48 двусторонних соглашений (с Россией)».
Он отметил, что Киеву следует «относиться очень аккуратно» к этому, чтобы таким образом не навредить украинцам.
«Следующая порция будет очень быстро — около 40 соглашений», — сказал Климкин.
Также он заявил, что украинские власти коренным образом пересматривают всю договорно-правовую базу с Россией.
Ранее Климкин заявил о ненужности дипотношений между Россией и Украиной, - передает RT.
По его словам, украинская сторона за последнее время «убила 48 двусторонних соглашений (с Россией)».
Он отметил, что Киеву следует «относиться очень аккуратно» к этому, чтобы таким образом не навредить украинцам.
«Следующая порция будет очень быстро — около 40 соглашений», — сказал Климкин.
Также он заявил, что украинские власти коренным образом пересматривают всю договорно-правовую базу с Россией.
Ранее Климкин заявил о ненужности дипотношений между Россией и Украиной, - передает RT.