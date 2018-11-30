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Украина ограничит въезд российским мужчинам

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#Украина
Украина ограничит въезд российским мужчинам

Украина ограничит въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Украина ограничит въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет, - сообщается на странице украинского президента Петра Порошенко в Twitter.

Порошенко объяснил это шаг тем, что Киев хочет помешать Москве "формировать на Украине отряды частных армий", чтобы "не дать россиянам совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году".

В понедельник соответствующее предложение высказала Государственная пограничная служба Украины. Запрет предлагалось ввести на время военного положения.

Также с 29 ноября границу Украины с Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам, - передает РИА-Новости.

Как заявил сенатор Франц Клинцевич, Киев "не дождется" ответного запрета на въезд украинских граждан. По его словам, в России принципиально разделяют украинские власть и народ, который не должен "страдать от безумных действий этой власти".

Накануне на Украине вступил в силу закон о введении военного положения в десяти областях, в том числе Луганской и Донецкой. Режим будет действовать 30 дней и предусматривает возможность временного ограничения конституционных прав и свобод граждан, в частности права на участие в выборах, на свободу мысли и слова.

Военное положение ввели на фоне инцидента с нарушением украинскими кораблями государственной границы России. Пограничники задержали нарушителей, при этом им пришлось применить оружие. Трое украинских моряков получили ранения. Всего на борту задержанных судов оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Позже всех их арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.

Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которая потребовалась Петру Порошенко из-за его низкого рейтинга в преддверии президентских выборов.



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#Украина

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